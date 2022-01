AGONIJA PUTNIKA ZA DUBAI: Prvo su nas iz Sarajeva zbog magle prebacili autobusom za Tuzlu, a onda nas satima ručno čekirali!

Naime, grupa od okvirno 100 putnika juče je sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu posredstvom aviokomapnije FlyDubai trebalo da poleteti ka Dubaiju, međutim do toga nije došlo zbog problema koji stvara magla.

"Let iz Sarajeva juče je trebalo da bude u 17:25 sati, ali do toga nije došlo. Prvobitno smo na sarajevskom aerodromu bili tri do četiri sata, međutim oko 20 sati nam je javljeno da se prebacujemo za Tuzlu, autobusima koju su krenuli jutros u četiri sata", kaže za Klix.ba jedna od putnica.

Prema njenim rečima, let sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli bio je planiran jutros za 10 sati, međutim do 17 sati on nije poleteo.

"Čekiranje je trajalo izuzetno dugo jer su zaposleni sve rukama zapisivali, bez bilo kakve informatičke opreme. Nakon toga smo izuzetno dugo čekali čekiranje ručnog prtljaga, a nakon toga smo konačno ušli na terminal, bez da nam je bilo ko dao informaciju kada će avion poleteti", navodi ona.

Dalje kaže da se grupa od stotinak putnika od 13:30 sati nalazila u avionu. Ističe i da je među njima najviše stranih državljana.

"Deset puta su nas prebrojavali, a faktički, tortura je trajala jutros od osam sati i mogu reći da je ovo do tuzlanskog aerodroma, jer oni su očigledno nesposobni. Pilot se izvinjavao, ali nama to ništa nije značilo", naglašava ona, ističući da među putnicima ima i dece.

U vreme objave članka, direktor Međunarodnog aerodroma u Tuzli Halid Ahmetbegović nije raspolagao s informacijama zbog čega je let kasnio nekoliko sati. Objasnio je da će mu razlozi biti poznati naknadno i naglasio da bi avion trebalo brzo da poleteti što se konačno i desilo oko 17:30 sati.

Kurir.rs / Klix.ba, Foto: EPA / Abir Sultan