TOLIKO OD NEPRISTRASNOSTI: Sudijama i tužiocima u BiH više nije zabranjeno da potpisuju političke peticije

Sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini više nije zabranjeno da potpisuju peticije, pa čak ni one koje bi mogle da imaju neku političku posledicu.

Visoki sudski i tužilački savet (VSTS) BiH na sednici u decembru izmenio je Kodeks sudijske etike i Kodeks tužilačke etike u BiH, piše Srpskainfo.

Izmene se odnose na to da je u njima brisana jedna od odredbi koja govori o tome šta sudije odnosno tužioci ne smeju da rade, piše Srpskainfo.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku BiH, brisana je alineja (e) u tački 2.2.3 koja je deo člana kodeksa koji govori o nepristrasnosti.

Konkretno, u kodeksima više ne postoji rečenica koja kaže da sudija/tužilac "neće potpisivati peticije koje bi mogle imati uticaja na neku političku odluku“.

Te izmene kodeksa već su stupile na snagu.

Bivši predsednik VSTS BiH, Milan Tegeltija, tvrdi da ovakve izmene kodeksa ponašanja nosilaca pravosudnih funkcije nisu dobre.

– Kakvi su to tužioci koji potpisuju peticije sa političkim implikacijama? Hipotetički, on potpiše peticiju protiv nekog političara, a posle može doći u situaciju da ga tuži. I kakva je to percepcija političke nepristrasnosti tužioca ili sudije? U pitanju je prosta logika, kaže Tegeltija.

U kodeksima sudija i tužilaca i dalje su ostale odredbe koje kažu da oni neće biti članovi političkih stranaka, neće prisustvovati političkim skupovima i manifestacijama, neće davati priloge političkim strankama ili kampanjama i neće javno učestvovati u kontroverznim političkim diskusijama, osim po pitanjima koja se direktno tiču rada sudova, nezavisnosti pravosuđa ili fundamentalnih aspekata sprovođenja pravde.

