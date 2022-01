MILORAD DODIK O POVRATKU SRBA U INSTITUCIJE BIH: Nisu se još stekli uslovi!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da se nisu stekli uslovi za povratak predstavnika Republike Srpske u institucije BiH. On je rekao da će Srbi kao i do sada prisustvovati samo onim sednicama za koje se, u skladu sa zaključcima Narodne skupštine RS, proceni da su u interesu tog entiteta.

Dodik je istakao da Srbi nikada "nisu blokirali rad institucija BiH", dodavši da treba "otkloniti razlog zbog kojeg političari iz RS ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama BiH".

"Tražićemo način da se otklone razlozi zašto ne učestvujemo. Moguće je da će se doći do nekog predloga. O tome ćemo razgovarati sa svim faktorima u narednim danima. Razgovaraćemo i sa opozicijom", kazao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na kome ga je Vučić zamolio da se predstavnici RS vrate u državne institucije BiH, on je kazao "da nije malo kada vas predsednik Srbije zamoli" da se vratite u institucije.

"Dobro bi bilo da svi pročitaju Vučićevu i moju zajedničku izjavu. U narednim danima treba da malo o tome porazgovaramo i nadjemo rešenje da se vratimo u institucije BiH", rekao je Dodik.

Govoreći o sankcijama koje su njemu i banjalučkoj Alterntivnoj televiziji (ATV) uvele SAD, on je naveo da ;"sankcije ni za koga, pa ni za njega ne predstavljaju sjajnu situaciju".

"Amerikanci su potpuno na strani muslimana u BiH. Moram reći da je Eskobar, koga lično poznajem, u stanju mene i smaknuti", naglasio je Dodik.

Obrušio se na Šmita

Izrekao je i niz uvreda na račun Visokog predstavnika Kristijana Šmita.

"Plačljivim tonom ovih dana govori kako ga pominjem. Pominjem, jer se kao gradjanin druge države predstavlja lažno. Pokušava da drži lekcije svima. On nema imenovanje Saveta bezbednosti UN-a, a to je ono što daje legitimitet", rekao je Dodik i ponovio da "RS neće razgovarati s njim i da je on lažni Visoki predstavnik".

Američki ambasador laže

Optužio je i američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona da "laže".

"On ima potencijal da naredi, ne da se neko skloni, nego da ga se ubije. Dosta sam rekao", istakao je Dodik.

On je rekao i da su Srbi spremni da podrže dogovore o Izbornom zakonu o izboru člana Predsedništva BiH izmedju Hrvata i Bošnjaka.

