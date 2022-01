NESVAKIDAŠNJI SLUČAJ U SRPSKOJ: Radnici prijavili gazdu ZBOG PLATA NA RUKE

Celu priču je zapravao pokrenuo drugi poslodavac, kojem je nelojalna konkurencija “krala” radnike koje je on godinama obučuvao.

– Pokušali smo to džentlmenski da rešimo. Rekli smo im da znamo šta rade, zamolili smo ih da obučavaju sebi radnike ili da ih plaćaju legalno kao i mi. Nije naš posao da cinkarimo i prijavljujemo druge, ali nismo imali izbora jer se ta praksa nastavila i dalje, ispričao je za Srpskainfo ovaj poslodavac, čiji identitet je poznat redakciji.

Reč je o direktoru jedne firme koja se bavi proizvodnjom i zapošljava više od 250 radnika, među kojima ima dosta deficitarnih zanimanja.

– Višestruko smo nagrađivani kao najbolji poreski platiša u svojoj branši i jedna smo od retkih firmi koja plaća radnicima sve na banku, nema ništa na ruke, odnosno utaje poreza i doprinosa. To je i naša zakonska obaveza. Politika nam je da ne štedimo na platama, na nagradama, nego da radimo na racionalizaciji proizvodnje, tu da raste profit, a ne da zakidamo radnike na platama. Dakle, jedna smo od boljih firmi u našem sektoru, objašnjava ovaj direktor.

Prosečna plata u ovoj firmi je, kako kaže, oko 1.250 KM, s tim da među njima ima inženjera sa platom većom od 2.000 KM i početnika sa minimalnim platama.

U međuvremenu se otvorila firma u susednoj opštini sa istom delatnošću, ali se ispostavilo da je reč o nelojalnoj konukrenciji.

– Počeli su da preuzimaju zaposlene iz naše firme. Prvo je prešao jedan radnik za platu koja veća 300 – 400 KM. Međutim, prijavili su ga na minimalac, a ostalo na ruke. Kod nas je taj radnik imao veću bruto platu i nas kao poslodavca on košta više. Taj radnik je povukao još nekoliko zaposlenih iz naše firme. To su mladi ljudi koji ne razumeju u šta se upuštaju, vide da će dobiti 300-400 KM više, ali posle će se hvatati za glavu kad budu pred penzijom. Ja to razumem i njih ne osuđujem, ali osuđujem poslodavce koji se upuštaju u to, navodi on za Srpskainfo.

Pokušali su da reše taj problem ali pošto je praksa nastavljenja, nisu videli nijedan drugi izlaz osim da tog poslodavca prijave Poreskoj upravi.

Prvo su kontaktirali Uniju udruženja poslodavaca RS koja je “asistirala” prilikom prijavljivanja nelojalne konkurencije.

Na ruku im je išlo i to da je nekoliko radnika koji su se vratili u “staru” firmu pristalo da posvedoči o svemu tome pred poreskim inspektorima.

– Ti radnici su se vratili zbog uslova rada. Radili su po deset sati dnevno, rade se vikendi, a pored utaje poreza, ne poštuje se i Zakon o radu. Zamolio sam ih da svedoče protiv bivšeg poslodavca ako su voljni. Pristali su bez problema, objašnjava ovaj poslodavac.

Poreskim inspektorima su predali i sačuvane prepiske sa poslodavcem na Vajberu i Fejsbuku, a u kojima su se dopisivali oko datuma isplate dela plate na ruke.

– Koliko sam shvatio inspektora, na ruku ide i podatak da je taj poslodavac dizao dobit svakog 20. u mesecu i odmah taj dan isplaćivao plate na ruke, objašnjava on.

Ovaj poslodavac kaže da zna da su inspektori prikupili popriličan broj izjava, te da su se uvidom u evidenciju poreznici uverili da su radnici prelazili da rade isti posao u drugoj opštini za manju (prikazanu) platu.

Dakle, poreski inspektori sada imaju i izjave radnika koji potvrđuju da su primali plate na ruke. Upravo u Poreskoj upravi svaki put kada se spomene utaja poreza kroz isplatu plata na ruke govore da im je najveći problem što radnici neće da pričaju.

Sada imaju i izjave, a reč je o prijavi od pre tri-četiri meseca, ali poreska istraga nije završena.

Predsednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić potvrdio je da je ova asocijacija po prijavi poslodavca kontaktirala Poresku upravu.

– Upoznati smo sa celim slučajem. Znamo da je podneta prijava, da su radnici dali izjave i da inspektori imaju dokaza. Inisistiramo da se ovaj slučaj okonča što pre kako bismo dali primer svima koji se upuštaju u nelegalne aktivnosti, rekao je Trivić.

Način da nestane nelojalna konkurencija je, smatra Trivić, taj da se za svaku granu odredi minimalna poreska osnovica za isplatu plata. Upravo poslodavci zajedno sa predstavnicima Vlade RS rade na tome, a očekuje se da bi predlog budućih plata u realnom sektoru mogao da bude ove godine.

– Jedan od načina je povećanje poreza na dividendu jer iz nje izvlače gotovinu kojom plaćaju radnike na ruke. Ali to nema smisla raditi dok i FBiH to ne učini, kaže Trivić.

