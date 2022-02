DODIK: Izetbegović da prestane da preti tuđom silom! Srbi i Hrvati su jednako vlasnici zemlje koju on svojata!

Komentarišući Izetbegovićeve navode, iznesene u federalnim medijima, da će doći do ekonomskih sankcija Republici Srpskoj, Dodik je rekao da Izetbegović nema političke odgovore na politička pitanja, da bi da svoje političke neistomišljenike disciplinuje tuđom silom i da to, kako tako, prikaže kao svoju političku pobedu.

"On i dalje živi na stereotipima iz devedesetih, ne shvatajući da su se svet i odnosi u njemu promenili" dodao je Dodik.

On kaže da je Izetbegović zaboravio da kažnjavanje ljudi u Republici Srpskoj gazi treću deceniju, ali da to nije pomoglo njegovom ostvarenju sna o islamskoj državi, koju zove funkcionalna BiH.

"Zato bih mu poručio da promeni pristup, da odustane od islamske države, prihvati da su Srbi i Hrvati jednako vlasnici zemlje koju on svojata i da više ne preti tuđom silom. U narodu postoji izreka za to šta on radi, ali strpiću se i usmeno mu je preneti kada ga sretnem" rekao je Dodik.

