DODIK NE VIDI NIŠTA SPORNO U ZAKLJUČCIMA HNS: Hrvati imaju pravo da traže jednaka prava kao i Srbi i Bošnjaci

"Odbijanje muslimana da prihvate činjenicu da BiH nije njihov eksluzivitet dovela je BiH, a posebno Federaciju BiH, u tačku u kojoj se danas nalazimo", rekao je Dodik za novinsku agenciju Srna.

On je rekao da "povlađivanje američke i briselske administracije željama muslimana dugoročno destabilizuje BiH", dodavši da samo dijalog i razgovor svih u BiH garantuje da bi ona mogla da opstane onako kako je definisana Ustavom.

"Problem jednog naroda u BiH problem je svih i to je valjda svima jasno. Ignorisanje preglasavanja jednog naroda BiH gura u dugoročnu nestabilnost i odgovornost za to snosiće oni koji to ne žele da vide i da reše", naveo je Dodik.

HNS, krovna politička organizacija koja okuplja hrvatske stranke u BiH, juče je u Mostaru usvojio zaključke prema kojima ne postoje uslovi da u oktobru budu održani opšti izbori u BiH, te da će, ako propadnu pregovori o izmenama Izbornog zakona, zatražiti "reorganizaciju BiH na principu federalizma".

Kurir.rs/Beta