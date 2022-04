SVAKI OSMI S FAKULTETOM: Posao u Srpskoj krajem prošle godine tražilo 70.000 ljudi, skoro 16 odsto manje nego godinu ranije

Foto: Printscreen YT/ Art Of Living

U Srpskoj je krajem prošle godine bilo 69.987 nezaposlenih što je, u odnosu na isti period 2020. godine, za 13.177 ili skoro 16 odsto manje.

Od ukupnog broja onih koji su u decembru prošle godine bili na evidencijama nezaposlenih, 9.512 je sa visokom stručnom spremom. To znači da je među nezaposlenima u Srpskoj svaki osmi s fakultetskom diplomom.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, od ukupnog broja onih koji su u decembru lani tražili posao, najviše je visokokvalifikovanih i kvalifikovanih – 22.655, te nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom – 22.598.

Višu stručnu spremu imalo je njih 856, dok je polukvalifikovanih bilo 1.116, a nekvalifikovanih 13.250.

Kako su ranije saopštili iz Zavoda za zapošljavanje RS, u okviru visoke stručne spreme do zaposlenja najbrže dolaze profesori matematike, profesori matematike i fizike, profesori informatike, lekari i diplomirani inženjeri elektrotehnike. Prosečna dužina čekanja na zaposlenje ovih građana je do godinu dana.

S druge strane, na posao najduže čekaju radnici prirodnih nauka – geografije, profesori fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, te pedagozi, s prosečnom dužinom oko dve godine.

Kad je reč o starosnoj dobi, među nezaposlenima u Srpskoj najviše je onih starosti od 55 do 59 godina – 9.277, a najmanje u dobi od 20 do 23 (4.525), te 27 do 29 godina (4.528).

