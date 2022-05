U BIH NEMA PRAVDE ZA SRPSKI NAROD: Dodik o Tuzlanskoj koloni i zločinu bez kazne

"Danas kad se sećamo zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni moje misli su sa porodicama ubijenih vojnika. Uporno odbijanje pravosudnih institucija da procesuiraju odgovorne za ovaj zločin još je jedan u nizu dokaza da u ovakvoj BiH nema pravde za srpski narod“, naveo je Dodik na Tviteru.

Данас кад се сјећамо злочина над припадницима ЈНА у "Тузланској колони" моје мисли су са породицама убијених војника. Упорно одбијање правосудних институција да процесуирају одговорне за овај злочин још је један у низу доказа да у оваквој БиХ нема правде за српски народ. — Милорад Додик (@MiloradDodik) May 15, 2022

Srpski član Predsedništva BiH je dodao da nas svi počinjeni, a nekažnjeni zločini nad Srbima "trajno podsećaju na našu borbu za slobodu i ne smemo da ih zaboravimo“.

Porodice stradalih, preživeli učesnici Tuzlanske kolone i delegacije iz Republike Srpske na Brčanskoj malti odali su pomen stradalim pripadnicima JNA.

Iz Bijeljine su jutros krenula tri autobusa, koje je do Banj Brda, do entitetske granice pratila policija Republike Srpske, a odatle do Tuzle pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona.

Nakon mirne šetnje i verskog pomena na Brčanskoj malti, učesnici su se vratili u Bijeljinu.

Muslimanske snage su 15. maja 1992. godine mučki napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu, podseća RTRS.

U napadu iz zasede ubijena su 54 pripadnika JNA, 78 ranjeno, dok su 44 pripadnika JNA zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena, a ostali zlostavljani i mučeni.

Kurir.rs