SARAJEVSKI ISLAMSKI TERORISTA ŠTRAJKUJE GLAĐU: Jašarević traži da nastavak kazne služi u Srbiji!

Jašarević, koji kaznu trenutno izdržava iza zidina Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mera BiH u Vojkovićima, poznatijem kao "bh. Alkatraz", rekao je za "Nezavisne novine" da se na ovaj potez odlučio istrajan u zahtevu da bude premešten u neki od zatvora u Srbiji, čiji je državljanin i gde ima porodicu.

- Od jutros sam u štrajku glađu, sad sam bio kod doktorke koja mi je mjerila šećer i sad će me oni spustiti u stacionar. Na ovu odluku odlučio sam se kako bih ukazao na krupnoću mog problema - rekao je Jašarević za "Nezavisne".

Pojasnio je da bi, prema bh. zakonu, on u zatvoru trebalo da ostane do zadnjeg dana kada mu ističe zatvorska kazna.

- Ovde po zakonu ne mogu da mi daju ni slobodan vikend, a ne mogu ni da me pripreme za slobodu. Nemaju uslove za to. Ovde ću odležati 15 godina i onda ću biti proteran u Srbiju. A kako ja da izađem bez ikakvih priprema? U interesu Srbije je da me primi kao svog državljanina i da me pripremi za slobodu - ističe Jašarević.

I Siniša Perković, upravnik Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, potvrdio je da Jašarević štrajkuje glađu.

- On je smešten u stacionar kako to zakon predviđa - rekao je Perković za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, Jašarević je i zvaničnim putem zatražio da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji, što mu je tamošnje pravosuđe odbilo.

Pre godinu Jašarević je poslao Ministarstvu pravde BiH dopis da želi premještaj u Srbiju, te je taj zahtjev prosleđen u Ministarstvo pravde Srbije, a oni su ga dostavili Višem sudu u Beogradu, Posebnom odeljenju, odakle mu je stigla odbijenica, a na to rješenje on je uložio žalbu. Odluka po toj žalbi još mu nije stigla.

Apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je krajem 2013. godine pravosnažnu presudu Jašareviću od 15 godina zatvora zbog napada na američku ambasadu u Sarajevu, izvedenog 28. oktobra 2011. godine.

