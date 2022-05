OPTUŽNICA ZA MASAKR U DOBROVOLJAČKOJ ULICI Ejup Ganić je naredio napad na kolonu JNA!

Snimci načinjeni neposredno pre i posle napada foto: Printscreen YouTube

To se navodi u optužnici Tužilaštva BiH, koja je podignuta protiv deset osoba zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Osim Ganića, optužnica je podignuta i protiv Zaima Backovića, Hamida Bahta, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiška. U optužnici je navedeno da je zločin počinjen za vreme međunarodnog oružanog sukoba između delova bivše JNA i TO RBIH, a koji je trajao na području Sarajeva. U optužnici se navodi da se Ganić u više navrata protivio dogovoru o mirnoj evakuaciji kolone JNA, da bi, koristići svoj autoritet kao član Predsedništva BiH, podstrekao Zaima Backovića, koji je bio član Operativnog centra Štaba TO RBiH, da naredi svojim pripadnicima da preseku i napadnu kolonu JNA. "Pripadnici TO su po naređenju Backovića napali kolonu JNA, te su pucajući na sanitetska i druga vozila ubili i ranili više osoba. Osim toga veći broj pripadnika JNA je zarobljen", stoji u optužnici.

Dalje se navodi da su pripadnici TO su razoružali zarobljene članove JNA i psihički i fizički zlostavljali. "Udarali su ih kundacima puške, šakama, nogama kao i opasačem zamotanim oko ruke. Udarali su ih po celom tijelu, a naročito u predelu glave, leđa i bubrega, a neki su gubili i svest od batina. Zadobili su vidne povrede, izbijeni su im zubi, mnogi su imali podlive i posekotine. Osim toga, ponižavali su ih i terali ih da se skidaju u donji veš", napisano je u optužnici. Zarobljeni su, navodi se dalje, tada odvedeni u zgradu FIS, gde su ih psihički i fizički mučili pripadnici TO BiH, MUP RBiH i Biroa za istraživanje ratnih zločina i stražara. U optužnici se dalje navodi da je Backović bio upoznat sa dogovoromo mirnoj evakuaciji, kojem su prisustvovali i pripadnici UNPROFOR i Evropske zajednice. "On je iskoristio činjenicu da su pripadnici JNA poverovali garancijama koje su dobili i svojim potčinjenim pripadnicima TO naredio je napad na kolonu", ističe se u optužnici.

Pravda je spora... Ejup Ganić foto: EPA/Fehim Demir, Printscreen/RTRS

Optuženi Mahir Žiško, koji je bio načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina, u zgradi FIS-a je ispitivao i zlostavljao zarobljene. "Jednog pukovnika su bez prestanka ispitivali dva dana, držeći mu sve vreme ispred očiju reflektor sa jako upaljenim svetlom, pritom da udarajući snažno po celom telu i naterali su ga daje lažnu izjavu. Mučenje su snimali kamerama, a oštećeni je zbog toga izgubio vid", piše, između ostalog, u optužnici. Hasan Efendić, koji je bio komandant Republičkog štaba TO RBiH, prisustvovao je ispitivanju jednog pukovnika, kojeg je vređao i ponašao se drsko. Efendić mu je psovao "četničku i agresorsku majku", pretio da mu više nema spasa, čime je, prema navodima optužnice, svoje potčinjenje ohrabrio da čine zločine. Optužnica Tužilaštva BiH odnosi se na događaje od 3. maja 1992. godine, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje osam ubijenih žrtava, među kojima su i civili i sanitetsko osoblje, kao i na ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani.

Kurir.rs/Beta