ZAROBLJENICIMA IZBIJALI ZUBE, VOJNICI JNA GUBILI SVEST OD BATINA: Ovo su detalji optužnice za masakr u Dobrovoljačkoj

To se zaključuje iz optužnice koja je potvrđena protiv Ejupa Ganića, tadašnjeg člana Predsjedništva RBiH, i još devetorice optuženih.

Optužnica je, kako pišu Nezavisne novine, potvrđena i protiv Zaima Backovića, kao pripadnika Operativnog štaba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH, Hasana Efendića, kao komandanta Republičkog štaba TO BiH, Hamida Bakhta kao komandanta. komandant Opštinskog štaba Stari Grad Sarajevo i Fikret Muslimović, kao načelnik bezbednosti u Republičkom štabu TO BiH.

Optuženi su Jusuf Pusina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik Generalštaba MUP-a RBiH, Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik SJB Stari Grad. Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari Grad, i Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Prema njegovim rečima, Ganić je postupio suprotno odluci Predsedništva BiH od 27. aprila 1992. godine i sporazumu od 3. maja te godine, koji se odnose na mirnu evakuaciju vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA.

„U više navrata se suprotstavljao sporazumu o mirnoj evakuaciji kolone JNA, kako bi iskoristio ovlašćenja i uticaj koji je imao na rukovodni kadar Štaba TO RBiH, iako je znao da nije ovlašćen da menja odluke, da podstakne štab TO RBiH, uključujući Zaima Backovića, da naredi pripadnicima TO da napadom preseku i zaustave kolonu JNA”, navodi se u optužnici.

Ganić je dodao da je mirovnim snagama UN i vodećim oficirima Štaba TO RBiH rekao da sporazum o mirnoj evakuaciji ne važi, znajući da može doći do ubistava, ranjavanja i nečovječnog postupanja prema ljudima iz kolone. Zatim sledi napad, a oni koji su preživeli bili su brutalno mučeni - udarani po glavi, leđima i bubrezima...

"Oni su zadobili vidljive povrede u vidu modrica, polomljenih zuba i posekotina, a neki su od udaraca izgubili svest. Postupanje prema svim zarobljenim pripadnicima JNA bilo je ponižavajuće. Neki od njih su bili primorani da skinu donji veš. Zarobljeni pripadnici JNA su potom organizovano odvedeni u zgradu DTV 'Partizan', gde su fizički i psihički zlostavljani”, navodi se u optužnici.

Backović se tereti da je radio-vezom naredio pripadnicima TO RBiH da napadnu i zarobe sva lica koja su se nalazila u njoj, što je i izvršeno, pa su pripadnici TO prvo uz pomoć vatrogasnog vozila presekli kolonu, a potom ubili. i ranjen u obeleženom sanitetskom vozilu.više lica.

Bakht je optužen da je, između ostalog, organizovao i naredio podređenim pripadnicima TO da organizovano prate i zatvaraju preživele zarobljene civile i vojnike.

Hasan Efendić je optužen da je, između ostalog, prisustvovao ispitivanju pojedinih zatvorenika, poput pukovnika, prema kojem je bio posebno arogantan.

Dodaje se da je između ostalog pukovniku rekao: „Gde si ti četniče pi..a ti materina ti je..ja ću ti biti majka četnička, sad si u našim rukama i nema spasa za ti više."

Fikret Muslimović je optužen da nije preduzeo korake iz svoje nadležnosti da identifikuje one koji su ubili i ranili.

Bezdrob i Dahić se terete da, između ostalog, nisu obezbijedili mjesto zločina, te da su tijela nekih od ubijenih tu ostala nekoliko dana, kao i da nisu napali kolonu u dnevniku događaja.

U optužnici se navodi da je Žiško, zajedno sa drugim pripadnicima Biroa za istraživanje ratnih zločina, zlostavljao zatvorenike, među kojima je bio i pukovnik koji je neprekidno ispitivan dva dana.

„Ispred očiju su mu držali reflektor jakom svetlošću, udarajući ga na razne načine i primoravajući da da lažni iskaz, a mučenje snimili video kamerom, usled čega je privremeno izgubio vid. navodi se u optužnici.

Optuženi:

Ejup Ganić

Zaim Backović

Hasan Efendić

Hamid Bahto

Fikret Muslimović

Jusuf Pušina

Bakir Alispahić

Enes Bezdrob

Ismet Dahić

Mahir Žiško

