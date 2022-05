BOSANAC U SKUPŠTINI AUSTRALIJE: Ed Husić izabran za člana Saveznog parlamenta Australije

On je član Laburalističke stranke novog premijera Entonija Albanezija, stranke koja se vratila na vlast nakon devet godina.

Inače, Husić je uvek isticao svoje poreklo s velikim ponosom.

- Poput mnogih drugih imigranata, moji roditelji stigli su u Australiju kasnih 1960ih bez ičega i ostavili porodicu i prijatelje da počnu od nule. To je velika stvar koju sam počeo da cenim tek nakon buntovnih tinejdžerskih godina, kada sam zastao i razmislio o tome kakva je to ogromna žrtva bila, naveo je on.

Služim na zadovoljstvo ljudima Čifleja i velike Laburalističke stranke. Zbog toga sam zahvalan i hvala Entoniju Albaneziju na njegovoj podršci što mi je omogućio da počnem da radim u ulozi koju zaista volim, zalažući se za jaču industriju, bolje poslove i čineći sve što možemo kako bismo osigurali da Australija i dalje bude zemlja koja stvari, napisao je Husić na svom Fejsbuk profilu.

Husić je 2010. godine izabran za poslanika u australskom parlamentu, a zakletvu na funkciju premijerovog sekretara položio je stavljajući ruku na Kur'an.

Kurir.rs/Dnevni avaz