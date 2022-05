SAV OGREV IZ BIH ODE U EU: Firme iz komšiluka upozoravaju da iz zemlje dnevno izađe 700 tona drveta i peleta!

U pismu objašnjavaju da je u odnosu na prošlu godinu cena goriva skočila za 100 odsto u odnosu na prošlu godinu zbog činjenice da su zemlje Evropske unije svoje potrebe za grejanjem podmirivale iz Ukrajine, a rat u toj zemlji je izazvao ogromne poremećaje u lancima snabdevanja.

Zbog nemogućnosti snabdevanja drvetom i ogrevnim drvetom, zemlje Evropske unije su se okrenule od Ukrajine ka Bosni i Hercegovini, a iz koje svakodnevno izlazi 30 do 50 kamionskih isporuka drva i 20 do 30 kamionskih isporuka peleta, to jest 500 do 700 tona. To dovodi do toga da je moguće da ogreva neće biti dovoljno za tržište Bosne i Hercegovine.

Iz kompanije upozoravaju i da javne ustanove poput škola i bolnica nisu u mogućnosti da nabave odgovarajuću količinu potrebnog goriva jer su im budžeti ostali na prošlogodišnjem nivou, a cene su višestruko porasle.

Pozvali su Savet ministara da na hitnoj sednici Saveta ministara donese odluku o obustavi izvoza svih vrsta goriva van zemlje, ukoliko se ne uredi domaće tržište. Tvrde da bi se u slučaju takve odluke normalizovala situacija na domaćem tržištu.

Kurir.rs/Kliks.ba