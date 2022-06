NAPRAVIO BRANU OD VREĆA SA BRAŠNOM: Ne grize me savest, sprečili smo ogromnu štetu od poplave FOTO

Foto: Printskrin / You Tube / Hayat Media BiH

Narod je spasavao domove čime i kako je stigao. Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvala je fotografija brane ispred ugostiteljskog objekta napravljene od vreća brašna, piše Srpskainfo.

To se dogodilo ispred restorana čiji je vlasnik Adem Tahirović, za portal Avaza rekao da je najbitnije da su spasili svoj objekat i sprečili štetu od nekoliko hiljada maraka.

– Hvala vam što ste me pozvali, vi ste jedini to učinili. Ono što sam ja mislio i planirao zbog, prvo svoje časti i porodice, Tešnja i Tešnjaka, ja ću se svakako obratiti sutra medijima ispred objekta. Pozvaću medije koji žele da čuju odgovor na to šta je bilo. Sada nisam u trenutku da detaljnije komentrišem s obzirom da čistimo i radimo. Ja sekunde nemam grižnje savesti, niti mislim da sam nešto uradio loše ili nemoralno na bilo koji način, rekao je Tahirović za Avaz.

Centar Tešnja i šest mesnih zajednica jule su se našli pod vodom usled obilnih padavina zbog kojih je došlo do pojave površinskih voda i izlivanja reke Tešanjke.

Kurir.rs