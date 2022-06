BRUTALAN ODGOVOR MASTILOVIĆA! Ambasador koji gura genocid u Srebrenici u UN ima KRIMINALNU PROŠLOST Evo ko su mu mentori

Iz Bosne i Hercegovine stiže novi udar na Srbiju. Naime, stalni predstavnik BiH u Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj zatražio je od UN da osude „genocid u Srebrenici“, te da se strogo kazni svako negiranje „genocida“.

On je to izneo u predlogu rezoluci je o Srebrenici koju je zvanično podneo. U dokumentu se traži i da se, „prepoznajući važnost borbe za sve prekršaje protiv negiranja genocida“, 11. jula obeležava takozvani Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Dejan Mastilović, direktor izdavačke kuće ,,Filip Višnjić'' i Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing koji se javio putem video linka.

- Prvo bih se bavio formalno - pravnim delom. BiH je i dalje nefunkcionalna tvorevina, jer Bošnjaci i dalje na svoju ruku čine ove stvari. Ovo jeste pritisak i na Srbiju i na Republiku Srpsku. Unutar sam federacije postoji raskol. Srbi definitivno računaju na podršku Rusije - rekao je Aleksandar Zobenica.

Podsetimo, Alkalaj, pozivajući se na presude generalima Mladiću i Krstiću, traži da se 11. jul proglasi za svetski dan genocida.

- Ovo je pokušaj jednog usamljenog čoveka, koji je inače turski Jevrejin, koji je došao u BiH pre 20 godina. Njega je pronašao Haris Silajdžić i stavio ga je u svoju stranku da bude ministar spoljnih poslova. On je za to vreme pravio više prekršaja, čak i krivičnih dela, pravosnažno je osuđen pred sudom BiH, da bi ga sada SDA preuzela i poslala za ambasadora. A to ne smeta ni međunarodnoj zajednici. Iza njega stoje američki centri moći, SDA, njen najmilitantniji deo - rekao je Dejan Mastilović, direktor izdavačke kuće ,,Filip Višnjić''.

