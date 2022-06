TABLA NA GROBLJU U BIH IZAZVALA BURU Građani duboko uznemireni porukom: To je fašizam

Građani Gradačca, mesta u severoistočnom delu Bosne i Hercegovine, dugo nisu imali gde da sahrane svoje sugrađane ateiste.

Nakon godina borbe, zahvaljujući inicijativi grupe građana, oni koji nisu želeli poslednji ispraćaj uz bilo kakve verske ceremonije, niti da im grobove krase religijski simboli, konačno su dobili svoje mesto za večni počinak.

I tako je sve funkcionisalo, dok se pre nedelju dana na malom ateističkom groblju nije pojavila tabla na kojoj je stajalo: "Mesto za ukop građana iz mešovitih brakova. Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih verskih obreda. Zabranjeno je na kaburu-grobu postavljanje bilo kakvih obeleežja. Medžlis IZ Gradačac".

Oni čiji su najbliži pokopani na tom groblju, ali i oni iz mešovitih brakova, ostali su duboko uznemireni porukom, te su se obratili novinarima.

Portal Raport.ba, prvi je objavio priču i fotografije sporne table.

foto: Printscreen/Raport.ba

- Pojavila se tabla koja ima dosta neprimeren tekst. Niko ne spori da je to groblje ateističko, ali oni ne žele napisati da je ateističko. Ovu informaciju sam dobio od nekih spoljnih saradnika. Ne žele napisati da je ateističko i onda su se odlučili za dosta neprimeren tekst. Ja sam građanski orijentisan i nepristojno mi je da govorim o nacijama i verama, ali sada ću se spustiti na njihov nivo. Tamo ima ljudi koji nisu iz, kako oni to zovu, mešovitih brakova. Primera radi, na groblju je ukopana žena koja je rođena kao pravoslavka, ali je ateist. Dosta neprimeren tekst, rekao bih fašistički. Ranije su ti odnosi bili vrlo korektni, ustupili su nam deo parcele. Mi smo uredili groblje. Ovo je povredilo mnogo ljudi. Videćemo što možemo uraditi preko Opštine, postoji Komisija za saradnju s verskim zajednicama, i mi ćemo to uraditi na svoj način, rekao je za portal Raport.ba, jedan stanovnik grada na obroncima Majevice.

Redakcija Raporta kontaktirala je zatim Medžlis IZ Gradačac (Medžlis je viša lokalna organizacijska jedinica islamske zajednice). Nakon toga su novinari kontaktirali Islamsku zajednicu u Tuzli, a oni su ih uputili na "sekretara". On im se javio, ali nije hteo da kaže svoje ime. No pristao je na razgovor.

Nakon što su im novinari objasnili zbog čega su ga pozvali te na njihovo pitanje da potvrdi verodostojnost fotografija, što je i učinio, novinare je upitao:

- Što vas u suštini zanima? Da li je tačan natpis? Mogu vam proslediti brojeve ljudi koji su odgovorni za to mezarje i mogu vam proslediti broj predsednika izvršnog odbora, glavnog imama, pa s njima razgovarajte, rekao je.

- Znači fotografije su verodostojne?, upitali su novinari.

- Tabla je postavljena s natpisom… A šta je Vama sporno? Ne razumem. Šta vam je neuobičajeno?

- Mislite li da je prikladan naziv: "Mesto za ukop građana iz mešovitih brakova"?

- Dobro, šta je tu sporno i neuobičajeno? Je li vam pojam mešoviti brak neuobičajen? Znate li da postoje islamska mezarja, katolička, pravoslavna? Zašto je neuobičajeno da stoji i za građane iz mešovitih brakova?

No ideja građana da se obrate novinarima, ovoga puta urodila je plodom i u iznenađujućem obratu, samo dan nakon što je tekst objavljen, tabla je uklonjena.

Vest o uklonjenoj tabli objavio je Emin Gradaščević, potomak Husein kapetana Gradaščevića.

Jutros je stigla informacija iz Džematskog odbora Husejnije džamije u Gradačcu da je tabla uklonjena. Husejniju je sagradio,moj Husein kapetan,a sramotnu tablu smo uklonili,svi mi kojima su naša zajednička domovina🇧🇦 i svi njeni građani svetinja. 🇧🇦❤️ pic.twitter.com/E90DoLyTb6 — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) June 23, 2022

"Jutros je stigla informacija iz Džematskog odbora Husejnije džamije u Gradačcu da je tabla uklonjena. Husejniju je sagradio, moj Husein kapetan, a sramotnu tablu smo uklonili, svi mi kojima su naša zajednička domovina i svi njeni građani svetinja. Bravo za Raport, koji je iznio u javnost priču, o sramotnoj tabli, na groblju u Gradačcu", napisao je na Tviteru.

Kurir.rs/Raport.ba