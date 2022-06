PRVO ĆEMO RADITI PA ĆEMO ONDA PITI RAKIJU: Šmit otkrio da ga je Dodik pozvao na svoje imanje

ipak je on nemac

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, kome političari u Republici Srpskoj osporavaju legitimitet, izjavio je da ga je član Predsedništva BiH Milorad Dodik pozvao da dođe na njegovo imanje u Bakincima kod Laktaša, ali da on to za sada nije prihvatio.

U intervjuu za BN televiziju, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit govorio je o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH, kao i o odnosima sa članom Predsedništva iz RS Miloradom Dodikom.

Na pitanje da li ga pojedine političke strukture još osporavaju, Šmit kaže da onima koji se bave tom temom ne treba posvećivati toliko pažnje.

"Mogu samo reći da sam u punoj funkciji, da sam nastupao u Savetz bezbednosti, idem u Beograd i tamo me prihvataju Aleksandar Vučić i patrijarh. A, kada imam blagoslov Crkve, onda to mora biti to", ističe Šmit.

Dodaje da se, nakon što ga je čak i Ruska Federacija u Savetu bezbednosti UN priznala kao eksperta za BiH, oseća se “sasvim zadovoljno, ali teme koje su u prvom planu, o kojima treba da pričamo, one su na drugoj strani”.

"Milorad Dodik i ja se poznajemo već godinama, imam poziv da dođem na njegovo privatno imanje. Možda možemo o tome pričati kasnije. Prvo ćemo raditi, ja sam Nemac, pa ćemo onda piti rakiju", rekao je Šmit.

Kurir.rs/Avaz.ba