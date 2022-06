NEMAČKA NIJE ONO ŠTO JE BILA! NEMAŠ S KIM NI KAFU POPITI: Franka se posle 3 godine vratila u Vitez, nije zažalila! VIDEO

Otvorila je kozmetički salon u Busovači i sudeći po prvim danima posao joj ide odlično, piše Feniks magazin. „Ni sekunde se nisam pokajala što sam se vratila iz Nemačke“, rekao je na Jutjub kanalu Srećka Stipovića. Franka smatra da većina naših radnika odlazi u Nemačku i zapadne zemlje u penziju. Ona tvrdi da se u BiH može živjeti i raditi i uživati u društvu i ljepoti svoje domovine BiH. Rekla je da ima solidnu platu i dobro radno vreme u Nemačkoj, ali da nije videla napredak.

„Tamo je bio lep posao, ali nisam videla nikakav napredak. Mislim da bih za 10 godina živela tamo u ateljeu sa nekim takvim poslovima. Ne potcenjujem nijedan posao, ali to nije bio posao koji sam želela, ali morala sam da radim. Svakog meseca sam imala neke prioritete, kao što su stanovanje i komunalije, tako da mi nije ostalo novca da ulažem u sebe, odnosno u obrazovanje“, rekla je Franka. Kaže da je radila u Nemačkoj oko 7 sati dnevno. Ističe da je imala problem sa kim će popiti kafu.

„Problem je što je bila rutina posao – kuća i kuća – posao. Svima je dosadno. Kada nekoga pozovete na kafu, niko neće jer kao i svi drugi imaju šta da rade kod kuće. To me je ubijalo. Nije da nisam imala sa kim da popijem kafu. Ovde morate da birate sa kim ćete se družiti, a tamo se otprilike družite s kim ćete se družiti. Možda glupo jer tamo imam dobre prijatelje, ali ne znam kako drugačije da kažem. Rekla je da nema više novca da uštedi. "Nije to ništa. Bar meni. Dobiješ platu i sa tim, kao i ovde, normalno živiš. Zato sam rekla da Nemačka nije ono što je bila“, kaže Franka.

Kurir.rs/Večernji List