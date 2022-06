PROCVETAO ŠVERC I CRNO TRŽIŠTE BENZINA: U RS gorivo na ulici pola evra jeftinije nego na pumpama!

Cene barela nafte na svetskim berzama i dalje rastu, a veliko poskupljenje goriva poslednjih meseci podstaklo je crno tržište u Republici Srpskoj (RS) na kojem se dizel i benzin trenutno mogu kupiti za jednu marku (0,5 evra) jeftinije nego na benzinskim pumpama.

Cene goriva na benzinskim pumpama u RS kreću se od 3,49 do 3,70 konvertibilnih maraka (od 1,7 do 1,9 evra, odnosno od 200 do 223 dinara) za litar, a sve su glasnije prognoze da će porasti i na četiri KM, prenosi Poslovni dnevnik pisanje Nezavisnih novina.

Prema informacijama portala Capital, litar dizela na crnom tržištu može se kupiti i za 2,6 KM (1,3 evra, odnosno oko 152 dinara), a na pojedinim mestima čak i jeftinije.

Nelegalni uvoz

Sagovornici banjalučkog lista objašnjavaju da se crno tržište snabdeva gorivom iz nelegalnog uvoza tako što nisu plaćena ekstremno visoka davanja državi ili zahvaljujući krađi goriva, najčešće iz javnih preduzeća i građevinskih mašina.

U Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine nemaju saznanja o nelegalnom uvozu, a isto kažu i u Inspektoratu RS.

- Inspektorat RS nema saznanja niti dojava o nelegalnoj prodaji goriva u RS. Naše kontrole uglavnom se odvijaju po redovnom rasporedu, svakodnevno se kontrolišu benzinske stanice - kažu iz Inspektorata.

Dodaju da dobijaju određeni broj žalbi koje se uglavnom odnose na primedbe, nedostatke i određene usluge koje su isključivo vezane za zaštitu prava potrošača.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da ga informacije Capitala ne iznenađuju jer se slično već događalo na tržištu cigareta.

Isto i sa cigaretema

- Kada su cene cigareta premašile cene prihvatljive većini kupaca došlo je do širenja crnog tržišta. Naravno, daleko je lakše trgovati na taj način cigaretama nego gorivom, ali imali smo ponekad situaciju da se na nekim benzinskim pumpama, ili izvan njih, lož ulje prodavalo i sipalo direktno u rezervoare vozila po znatno nižim cenama u odnosu na dizel gorivo - objašnjava Gavran.

On dodaje da bi, ako se crno tržište proširi, to moglo skrenuti pažnju vlasti da su neophodne mere kako bi se zaštitili građani i privreda.

