NEOBIČAN SLUČAJ U BIH: Zbog velikih vrućina kod Konjica rodila banana

Foto: Profimedia / Nadya So

Velike vrućine koje su prošle sedmice zahvatile veći deo BiH, sa temperaturama koje su išle i do 40 stepeni, dovele su do nekih nesvakidašnjih pojava u toj zemlji.

Naime, jedan meštanin iz sela Lisičići pored Konjica ispričao je za Avaz da je u njegovom mestu rodila banana.

On je objasnio da se stablo banane nalazi u njegovom komšiluku i staro je deset godina, ali nikada do sada nije dalo plodove. "Ove godine je prvi put rodilo", rekao je on.

Vlasnica ovog stabla banane, Fatima Mehić, objasnila je na koji način se brine o ovoj biljci.

"Stablo se obavezno šititi od niskih temperatura tako što se umota u najlon, trsku i poljoprivredni materijalm namenjen za zaštitu od mraza. Ne traži mnogo vode, ali je potrebno oprezno orezivanje, kao dopunski način zaštite od niskih temperatura", rekla je je Mehić.

Kurir.rs