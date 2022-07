SKANDAL TRESE REGION! Mastilović napao Kristijana Šmita na Kurir TV: Ti si NASILNIK, hoćeš da nametneš nemačku politiku Srbima!

Pokušaji prekrajanja istorije na štetu srpskog naroda, nažalost, nisu retkost već nešto na šta smo navikli. Sada je na red došao visoki predstavnik za BIH Kristijan Šmit koji je istakao da će se više angažovati u ukidanju različitosti nastavnih programa za istoriju, koji postoje u dva entiteta.

Učenje srpske dece da je u Srebrenici bio genocid se nastavlja i više nas ništa ne može iznenaditi. Visoki predstavnik za BIH Kristijan Šmit rekao je u Potočarima da oni koji nose cveće na neke spomenike ili glorifikuju Ratka Mladića ne mogu očekivati da neće snositi sankcije. Dodao je da je veliki problem to što deca u Republici Srpskoj i u Federaciji imaju različite programe kada je reč o istoriji te da će se angažovati da to promeni.

Zvaničnici Republike Srpske i istoričari u nameri Šmita vide novi pokušaj prekrajanja istorije i oduzimanje prava deci da uče istoriju sopstvenog naroda, što je, prema mišljenju stručnjaka, korak ka stvaranju unitarne BIH u kojoj će biti života samo za Bošnjake. Šta se zaista krije iza Šmitove ideje i da li je možda krajnja namera da se zatre srpski narod, u razgovoru sa stručnjacima pokupali su da saznaju voditelji Redakcije Olja Lazarević i Vladimir Karalejić.

Dejan Mastilović izneo je niz optužbi na račun visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita.

- U poslednjih nekoliko dana Kristijan Šmit je dao neke neverovatne izjave, koje nije smeo ni kao intelektualac niti sa pozicije koju obavlja. Prvo je rekao da se desio gencid u Srebrenici. Nijedan Nemac ne bi tako smeo da govori o Srbiji i Republici Srpskoj, kada se zna da su baš oni u dva svetska rata počinili genocide, i pobili skoro 2.500.000 Srba. Takav čovek pre izvinjenja ne sme ništa da nameće srpskom narodu. BiH je nezavisna država i niko osim njenih institucija ne sme da nameće bilo šta. Gospodin Šmit potiče iz nacističke porodice, bio je dugo kontraobaveštajac Bundesvera. Naoružavao je Hrvatsku, ne kamionima, nego vozovima. Srbi, Muslimani i Srbi imaju svoju nacionalnu istoriju, ne mogu učiti zajedničku - smatra Mastilović.

Istoričar Nebojša Damnjanović smatra da zajednička istorija neće doprineti približavanju dva naroda.

- Oko nekih stvari istoričari se mogu dogovoriti, ali istorija je priča o ljudima i ne može biti egzaktna kao prirodne nauke. Ne vidimo prošlost isto, i to nije usamljen slučaj. Pogledajte Grke i Turke. U staroj Jugoslaviji školski program je bio donekle ujednačen, ali to je bila država sa autoritarnim poretkom. Ta zajednički planirana istorija nije nas približila i usrećila. U Bosni i Hercegovini muslimani slave dolazak Turaka, dok Hrvati i Srbi to vide kao presecanje hrišćanske istorije na tim prostorima - rekao je Damjanović.

Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing, ubeđen je da ni ovaj ppokupaj uskraćivanja prava Srbima neće proći.

- U BiH je sve moguće i ništa nije moguće. Šmit nije legitimni predstavnik za BiH jer nije izabran na adekvatan način. Pre ove njegove izjave koja se tiče obrazovanja u RS, bilo je još pokušaja narušavanja ustavom zagarantovanih prava Srba. Siguran sam da će korpus srpskih političkih stranaka zauzeti jedinstven stav. BiH je sastavljena od tri konsitutivna naroda. Srbi imaju dužu istoriju suživota s muslimanima u RS nego Hrvati u Federaciji, ali ideja svakako nije dobra - rekao je Zobenica.

Mastilović se nadovezao novim optužbama na Šmitov račun.

- Glavni problem je što Šmit nije legitimni izaslanik nego običan nasilnik, koji pokušava da nametne nemačku politiku srpskom narodu. To mu neće uspeti. Našu istoriju će pisati akademik Ljuba Dimić i Miloš Ković i mi se toga ne plašimo - zaključio je Mastilović.

