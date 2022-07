PLATE POLITIČARA U BIH I DO 5.000 EVRA! Eksperti za Kurir TV: Umesto da se ovim bavi, Šmit stvara haos i radi NA UNIŠTENJU RS

Visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit želi da menja Izborni zakon u Bosni i Hercegovini, i na taj način uključi HDZ u svaku buduću Vladu. On je svojim javnim nastupima više puta do sada otvoreno davao podršku Hrvatskoj državi negirajući genocid u Srebrenici, kao i vlast i postoje Republike Srpske.

Sagovornici jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV bili su Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnju, i karijerni diplomata Draško Aćimović.

Oni su se složili da nelegalno izabrani visoki predstavnik za BiH radi na izazivanju haosa i destabilizacije ovog dela regiona.

- Šmit je došao kao namesnik, on će to izgurati na silu kao što i dosad radi. On se nelegalno predstavlja kao visoki predstavnik, ali činjenica je da je tamo. Trenutno ne možemo ništa da učinimo, ali je važno da na to stalno podsećamo. Od početka je očigledna njegova misija da natera Republiku Srpsku da igra po pravilima koje on i zemlje koje su ga predložile misle da treba. Želja mu je da promeni Dejtonski sporazum. Ovo je dalje uništavanje RS i manipulacija ko će voditi BiH. Ne znam možemo li to da sprečimo, ali treba se opirati tome - smatra Deđanski.

- Velika većina javnosti u Srbiji ne zna da je Dejtonskim sporazumom napravljen dvodomni parlament, koji uopšte ne funkcioniše jer iz Doma naroda stalno imate blokade, a ljudi tamo imaju plate od 5.000 evra sa svim povlasticama. Na sastanku sa Mišelom dogovoreno je ukidanje Doma naroda, jer BiH nije ni Velika Britanija ni SAD. Zbog čega se to ne radi i ne sprovodi zajednilka odluka već se priča o novoj odluci, o kojoj zapravo niko i ne zna. Po starom receptu svi idu na juriš i svaki narod ima svoje mišljenje - rekao je Aćimović.

- Pojedine zemlje žele da naprave fin haos. I u BiH i u Srbiji. Mi smo Briselskim sporazumom ispunili sve obećano, a ništa nismo dobili. Taj model je prisutan i u Ukrajini. Ovaj pokušaj Šmita može da donese samo nešto loše, ništa dobro - Deđanski.

- U BiH imamo kompletan četvorogodišnji mandat u tehničkom mandatu. Imate u Federaciji identičnu garnituru koja nije legalno izabrana, a u RS imate 30 odsto preletača. Mislim da neko namerno želi da uopte ne dođe do izbora u BiH, da želi destabilizaciju ovih napih prostora i da želi haos.

