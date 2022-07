KOMŠIĆ POBESENO Stranci u Bosni pokušavaju da donesu antievropske zakone! U evropskim muslimanima vide Jevreje

Član Predsedništva BiH i lider Demokratske fronte (DF) Željko Komšić izjavio je danas da stranci pokušavaju u Bosni i Hercegovini da donesu antievropske zakone, jer mnogi u evropskim muslimanima vide Jevreje.

"Bojim se da ovde glavni problem, gde je zapravo motiv stranaca za sve što rade sebi i BiH, kao i pritisak da se donesu potpuno antievropski zakoni, pre svega svega antiislamski. Izgleda da mnogi na ovom kontinentu u današnjim evropskim muslimanima gledaju nove Jevreje", kazao je Komšić posle sednice Glavnog dobora DF.

Prema njegovim rečima, "poblem su posebno Bošnjaci, koji čak imaju svoju državu".

"Ima tu otvorenog fašizma, poput (madjarskog premijera Viktora) Orbana, koji govori o hrišćanskoj Evropi, stidljivog, koji nam se pokušava nametnuti kroz instituciju OHR-a, do vulgarnog fašizma (hrvatskog predsednika) Zorana Milanovića", ocenio je Komšić.

On je rekao i da pravac kojim je krenuo Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit "generalno nije dobar", dodavši da su nedavo neuspešno završeni pregovori političara u BiH o izmenama Izbornog zakona.

"I kao da ništa nije bilo, pojavljuje se kao grom iz vedra neba, priča o nametanju izmena Izbornog zakona. Nešto tu ne štima. Očigledno smo traćili vreme s pričama o izmenama Izbornog zakona. Cela priča je poslužila da se dodatno komplikuju politički i etnički odnosi u BiH", smatra Komšić. Prema njegovim rečima, najavljene izmene izbornog zakona su u skladu sa željama "susedne države", aludirajući na Hrvatsku.

"Kome izlazite u susret – zahtevima susedne zemlje, koja nema pravo da se meša u te stvari i onima koje ste označili kao jedne od glavnih krivaca za zastoj evropskog i svakog puta BiH", istakao je Komšić, optuživši medjunarodnu zajednicu da je "licemerna".

Glavni odbor DF je pozvao Šmita i "one koji ga guraju u to" da ne nameće izmene Izbornog zakona, koje se prvenstveno odnose na izbor predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Komšić je naglasio da Šmitu i medjunarodnoj zajednici treba poručiti da "nisu budale, da znaju čitati izmedju redova i ono što piše".

"To se tako ne radi. Ako mislite da je to dobar model organizacije države i društva, uvedite to u svoje zemlje. Mi ovo zovemo demokratijom za rezervat", dodao je.

