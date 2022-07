PLENKOVIĆ U MOSTARU: Podržavam Šmitovu nameru da nametne izmene Izbornog zakona u BiH!

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Mostaru da podržava namere Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da nametne izmene Izbornog zakona u toj zemlji.

"Želimo da opšta atmosfera pred izbore u BiH bude što mirnija, da bude demokratska debata i rasprava. Žao nam je što u procesu pregovora političkih stranaka nije ranije postignut dogovor o reformi Izbornog zakona", kazao je Plenković novinarima posle sastanka sa liderom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Draganom Čovićem.

Plenković je kazao da je dijalog unutar BiH najbolji način da se dodje do prihvatljivih rešenja "koja će zadržati duh i Dejtonskog sporazuma i Vašingtonskog sporazuma".

"Nažalost, do toga nije došlo. Nisu uspeli pregovori koje su podržavali EU i SAD", rekao je hrvatski premijer.

Plenković je naveo i da "mnogo govore" oštre reakcije bošnjačkih stranaka na najavu da će Šmit nametnuti izmene Izbornog zakona.

"Mi smatramo da je, prema onome što znamo, smer koji je Šmit naumio da zauzme dobar i koristan za BiH. Dobar i koristan i prilično uravnotežen predlog koji vodi računa o svim konstitutivnim narodima i gradjanima BiH", rekao je Plenković.

On je kazao da bi Šmitova odluka vodila ka "kvalitetnom funkcionisanju i formiranju izvršne vlasti nakon izbora".

Plenković je ukazao da je Hrvatskoj u interesu stabilna i demokratska BiH, u kojoj će Hrvati, iako najmalobrojniji narod, biti ravnopravni.

"To je konstanta naše politike, na tome radimo i za to se zalažemo. To smo rekli svima, i Hrvatima i Srbima i Bošnjacima. To radimo kao prijatelj, sused koji želi da se BiH razvija", dodao je.

Naveo je da mu nije poznat sadržaj Šmitove najavljene odluke o izmenama Izbornog zakona.

"Detalje zna samo on (Šmit). Ono što smo videli, reč je o konstruktivnom predlogu", rekao je Plenković.

On je ocenio da je Šmitov predlog uravnotežen i da podrazumeva legitimno predstavljanje i zastupanje na oba nivoa vlasti.

"To je minimum minimuma da zemlja funkcioniše. Kao i po pitanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što ide u korist i Bošnjaka i Hrvata, kao i svih ostalih procesa", dodao je Plenković.

Kurir.rs/Beta