BAKIR IZETBEGOVIĆ: Prebrojani su svi Bošnjaci koji se mogu naoružati! Dodik: Nas neće niko prebrojavati! Ima nas dovoljno

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da Srbe niko neće prebrojavati, pa ni, kako je kazao, muslimani, ali da treba da znaju da je Srba dovoljno."(Lider SDA) Bakir Izetbegović kaže da su se muslimani prebrojali, učesnici protesta, takodje muslimani, prebrojali su Hrvate i kažu ima ih za dva vagona. Nas Srbe niko neće prebrojavati, pa ni muslimani, ali treba da znaju da nas je dovoljno", napisao je Dodik na Tviteru.

On je ocenio da je "ono što se sluša poslednjih dana od muslimana iz Sarajeva udar na mir i stabilnost, jednako kao i (visoki predstavnik Kristijan) Šmitov nelegalni i antidejtonski dolazak i ponašanje u BiH".

Na Izetbegovićevu izjavu reagovao je i potpredsednik Partije demokratskog progresa (PD) Igor Crnadak, navodeći da je izjava lidera SDA da su "u Federaciji BiH prebrojani lovci i mladi ljudi koji se mogu naoružati prevršila svaku meru i svaku granicu normalnog ponašanja u politici".

Crnadak je ocenio da Izetbegović još jednom pokazuje koliko je pogrešna politika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) bila svih ovih godina i koliko "SNSD sa svojim partnerima predstavlja opasnost za mir i stabilnost regiona".

"Samo zato što ovakve izjave i politika SDA odgovaraju SNSD-u, jer su i oni najavljivali opkoljavanje kasarni i nasilno proterivanje Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) i Obaveštajno-bezbednosne agencije BiH (OBA), danas se nalazimo u šizofrenoj politickoj situaciji, gdje su svi u BiH taoci trojke SNSD-HDZ-SDA", naglasio je Crnadak.

Prema njegovim rečima, ovakvo širenje straha među narodom, uoči predizborne kampanje i namerno podizanje tenzija sa ratnohuškačkim izjavama je antidejtonsko i antinarodno i zato ove stranke i ovi lideri moraju biti zaustavljeni i odstranjeni iz političkog života.

"Narod ima šansu da to uradi na izborima i to je šansa koja se ne sme propustiti, jer će u suprotnom ovi profesionalni nacionalisti nastaviti da maltretiraju gradjane i pustoše budžet", naveo je on.

"Prebrojali smo se – i koliko lovaca imamo i koliko mladih ljudi i koliko imamo instruktora na dronovima i tako dalje. Neću dalje, ali samo da znate", rekao je Izetbegović, govoreći šta bi se desilo u slučaju "najgoreg scenarija".

On je još kazao da "Hrvati i HDZ neće dobiti ekskluzivitet, već pravična rešenja, onoliko koliko im pripada".

Kurir.rs/Beta