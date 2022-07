OD DANAS VIŠE NEĆE NIŠTA BITI ISTO Očaj u Neumu posle otvaranja Pelješkog mosta!

Dok je otvaranje Pelješkog mosta za Dubrovnik, Pelješac i ostatak Hrvatske sa turističke i ekonomske strane velika i važna vest, u Neumu su zabrinuti.

Ugostitelji i hotelijeri u Neumu smatraju da od trenutka otvaranja Pelješkog mosta ništa više neće biti isto, prenosi Čapljinski portal.

Ugostitelji i trgovci zabrinuti su da će u velikoj meri opasti promet magistralom kroz Neum, što će njima ugroziti poslovanje, a zabrinuti su i hotelijeri i privatni iznajmljivači apartmana jer će, kako kažu, verojatno biti manje gostiju.

"Stvari treba nazvati pravim imenom i iskreno reći, ugostitelji i trgovci dosta su novca zarađivali od turista koji su putovali magistralom prema Dubrovniku i obratno", rekao je jedan ugostitelj koji uz magistralu već dugi niz godina drži restoran.

"Od utorka će se stvari promenti. Svi ti turisti, a to su bili mahom Poljaci, Česi, Nemci nakon čekanja na granici, koje je nekad znalo biti dugo i preko sat vremena, stali bi u Neumu da se osvježe, ručaju/večeraju, popiju piće. I pazite, to nije bio mali broj ljudi, od početka do kraja sezone", dodao je.

Kazao je kako se radilo o gostima kojima su cene bile pristupačne.

"Sa svojim standardom njima su ove cene bile jeftine, i naravno da će stati da ovdje ručaju ili večeraju pre nego što dođu u Dubrovnik, gde je sve deset puta skuplje", dodaje.

Boji se velikog pada prometa odmah po otvaranju Pelješkog mosta.

"Dođite početkom augusta pa pratite broj auta koja idu preko mosta, i broj auta ovde na magistrali. Niko neće hteti čekati na granici satima sada kada imaju put skroz do Dubrovnika, bez čekanja. To će se na nas dobro odraziti", istakao je neumski ugostitelj.

Zabrinuti su i hotelijeri i privatni iznajmljivači apartmana. Oni takođe smatraju kako će se smanjiti broj noćenja u odnosu na dosadašnje brojke.

"Stvari jednostavno neće biti iste, fokus će se prebaciti na Pelješac. Dobar broj gostiju Neum je koristio kao destinaciju za noćenje, odakle su posećivali Mostar, Dubrovnik općenito, dubrovačku obalu, ali to će se sada sigurno promeniti. Niko ne želi čekati na granicama satima", istakli su Neumljani.

Na pitanje novinara može li novootvoreni put Stolac-Neum na neki način kompenzirati taj gubitak koga se boje oni su kazali da im taj put neće doneti ništa u turističkom smislu.

"Olakšaće nama meštanima put to Mostara i unutrašnjosti BiH, kao i turistima koji dolaze u Neum iz unutrašnjosti BiH, da ne moraju prelaziti granicu i čekati u redovima. Ti gosti, iskreno rečeno, nisu bili naši glavni konzumenti, barem kada je u pitanju ugostiteljstvo uz magistralu", rekao je ugostitelj s početka priče.

Po njemu, od ovog puta najviše će benefite imati Stolac.

"Trgovine, prodavači voća i povrća uz put, kafići, restorani koje se nalaze u Stocu sada bi mogli imati koristi od turista-prolaznika, jer od centra Stoca do centra Neuma treba se voziti sat vremena, tako da je Stolac idealno mesto za pauzu", dodao je.

Na kraju zaključuje kako nitko neće propasti, ali to više neće biti kao prije.

"Radiće se, mora se raditi i živeti, ali mislim da zlatna vremena i dobru zaradu od turzima od stranih gostiju u Neumu možemo zaboraviti", iističe ovaj ugostitelj.

Neum će tako u sezonama ispred sebe morati ponuditi neke nove sadržaje kako bi privukao goste da zbog kvalitetnog i raznovrsnog sadržaja ostanu u ovom gradu tokom ljeta, što bi puno značilo za djelatnike u turizmu, odnosno ugostitelje i hotelijere.

