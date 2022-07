OVO JE DOKTORKA KOJA SE U BOLNICI "SRBIJA" UBILA POSLE CARSKOG REZA: Kolege i pacijenti u šoku zbog smrti čuvene lekarke (FOTO)

"Ne mogu da verujem. Pozdravile smo se u nedelju, nakon što mi je pomogla da na svet dođe moja četvrta beba. Sva četiri puta me je porodila carskim rezom. Jako mi je žao. Delovala je toliko sigurna u sebe, toliko jako, a to je u stvari mene ohrabrivala, posebno ovaj poslednji put".

Ovo je samo jedna od od brojnih poruka na društvenim mrežama, nakon što je objavljena informacija o smrti poznate doktorke Branke Pekić-Semiz, koja se ubila u Bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, piše Srpskainfo.

Doktorica Pekić-Semiz bila je jedan od najvećih stručnjaka u pomenutoj bolnici, specijalista ginekologije i akušerstva-supspecijalista perinatologije, koja je pomogla da na svet dođe više od 2.500 beba.

Protekla dva dana brojne kolege i bivši pacijenti opraštaju se od doktorke preko društvenih mreža. Ističu da se radilo o jednoj od najboljih lekara u pomenutoj bolnici i koja je uvek bila tu za svoje pacijente.

- U nedelju joj rekoh: Bog vas čuvao doktorka! Duša… Ko zna koliko je patila. Bog da joj dušu prosti! Večnaja pamjat - piše u jednom od komentara.

Drugi ističu da će tek sada svi shvatiti i ceniti kakvu su doktorku imali.

- Dobar čovek, dobar lekar. Hvala ti za Miljanu i Milana, rođene u nemogućim uslovima na Ilidži 1992. i 1996. Slava ti. Iskreno saučešće porodici - navela je jedna od bivših pacijenata doktorke Pekić-Semiz.

- Bože, ne mogu da verujem, počivaj u miru i hvala ti za svaku toplu reč i ohrabrenje na prijemu sa mojim trećim djetetom. Nikad neću zaboraviti vaše tople riječi koje su glasile: “Sine srećno i javi nam se sa najljepšim vijestima”. I hvala bogu tako je i bilo. Vječna vam slava i hvala - napisao je izvesni Skopina.

- Draga moja doktorice hvala vam za sve. Hvala vam za moga anđela Vukašina, koji je došao 1995. na ovaj svet uz vašu i Božiju pomoć. Hvala vam što ste postojali i večno će te postojati u našim srcima. Putujte sa anđelima u bolji i čistiji svet. Vaš lik će duboko biti urezan u naše srce. Mnogo će te mi nedostajati jer smo se viđale svakog dana. Volim vas - stoji u komentarima.

Od doktorke se oprostio i poznati džudista Stefan Majdov.

- Neka vam Bog sudi po vašim dobrim delima koja su mnogobrojna… Koliko samo novih života ste doneli i spasili. Hvala vam za sve - napisao je Majdov.

Doktorka Branka Pekić Semiz rođena je 8. aprila 1962. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na Ilidži. Diplomirala je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a specijalistički ispit položila je 1997. godine u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, dok je supspecijalistički ispit iz perinatologije položila 2004. godine u KCU u Sarajevu.

U Bolnici “Srbija” bila je načelnik Odeljenja ginekologije i akušerstva u periodu od 2002. do 2005. godine, od 2007. do 2015. godine i od 2019. godine do danas. Povodom Svetskog dana zdravlja 7. aprila ove godine dodeljena joj je titula primarijusa. Sahrana će biti danas u 14 časova na porodičnom groblju na Ilidži.

(Kurir.rs/Srpskainfo)