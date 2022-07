BOLE REČI KOJE NISMO IZGOVORILI... Potresan oproštaj sina doktorke Branke: Neću reći zbogom jer ćeš zauvek biti u mom srcu

Branka Pekić Semiz, doktorka u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu sahranjena je na porodičnom groblju na Ilidži dok je prethodno održana komemoracija u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.

Od nje su se na komemoraciji oprostili i njeni najbliži. U emotivnom govoru njen sin, nije krio suze i emocije, prenosi Srpskainfo.

– Mnogo boli praznina koju osećam. Boli me nemogućnost da uradim nešto za tebe. Bole reči koje nismo izgovorili a mogli smo. Boli to što znam da nećemo biti zajedno. Ti si mi bila sve i majka i najbolji prijatelj. Hvala ti za svaku toplu reč, savet i grdnju. Hvala ti što si mi bila vetar u leđa i podrška. Hvala ti što si me naučila šta znači biti dobar čovek. Svima će nam ostati sećanje na tvoju neizmernu dobrotu i nesebičnost, plemenitost, hrabrost, odanost, smernost i odgovornost. Budi mirna majko, biću jak. Neću reći zbogom jer ćeš zauvek biti u mom srcu – kazao je Radomir Semiz, sin doktorice Pekić Semiz.

Koliko joj je značila govorila je i Mirijana Popadić, njena sestrična koja baš kao i njen sin nije mogla zaustaviti suze prilikom obraćanja na komemoraciji.

– Draga moja tetka, to što odlaziš ne znači da te gubim. Ti si u zauvek u hodnicima ginekologije, u hodnicima bolnice, na biciklu s korpom voća i a telefonu uvek dostupna u svako doba dana i noći. Mnogo je razloga da u ovom tužnom trenutku budemo ponosni, da se ne sećamo kako si otišla već kako i zašto si živela – kazala je Popadić.

Iz Bolnice "Srbija" na Fejsbuku su od doktorice Pekić Semiz oprostili emotivnom porukom te su, između ostalog, napisali:

– Doktorica Branka bila je jedan od najvećih stručnjaka u našoj bolnici, specijalista ginekologije i akušerstva-supspecijalista perinatologije koja je pomogla da na svet dođe više od 2.500 beba. I poslednjeg dana u operacionoj sali uspešno je obavila porođaj carskim rezom. Još jedan novi život, život jedne devojčice stigao je na ovaj svet – navedeno je u objavi.

Branka Pekić Semiz rođena je 8. 4. 1962. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na Ilidži. Diplomirala je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a specijalistički ispit položila je 1997. godine u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, dok je subspecijalistički ispit iz perinatologije položila 2004. godine u Kliničkom centru u Sarajevu, piše N1info.

