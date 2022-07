A BABICI ZA MUŠTULUK? Svaki drugi porođaj u BiH treba "podmazati", verbalno nasilje nad porodiljama sveprisutno

Verbalno i psihološko zlostavljanje, omalovažavanje, stiskanje stomaka, samo su neka od bolnih iskustava porodilja u BiH čija su svedočanstva, kroz anonimne ankete, prikupila dva udruženja Baby Steps i Oštra nula.

Kako bi najsrećniji dan u životima roditelja ostao takav, izračunato je da se za siguran dolazak deteta na svet beli mantili počaste sa više od dva miliona KM.

Jedna od porodilja čije je svedočenje Baby Steps ustupio Avazu rekla je da joj je rečeno da je potrebno "podmazati“ lekare i babice kako bi porod bio što lakši.

- Odbila sam bilo kakav vid čašćavanja i prošla sam grozno na porođaju. Iako je bilo očigledno da neću moći prirodnim putem da rodi bebu, mučili su me do besvesti čekajući "kovertu“. Nakon što sam jedva preživela porođaj (hitan carski rez) mom suprugu je otvoreno traženo 300-400 KM da da lekaru koji me mučio, a na kraju mi nije ni uradio carski rez. Nismo dali. Takođe, traženo mu je da da 50 KM za "muštuluk“ babici, što je i dao, rekla je porodilja.

Predsednica Udruženja Baby Steps Amila Tatarević rekla je za Avaz da su zbog loše situacije u porodilištima i korupcije došli na ideju 2020. godine da urade istraživanje u kojem je učestvovalo 2.713 porodilja iz cele BiH.

- Istraživanje je pokazalo da je korupcija prisutna u 50 posto slučajeva, u smislu da je svaki drugi porod koruptivan, bilo da je reč o davanju pri ili posle porođaja. Tu imamo i veliki problem običajnog prava u kontekstu čašćenja posle porođaja, u želji da u toj svojoj radosti na neki način nagradimo i lekara koji svakako prima platu i plaćen je za to što radi. Iskustva porodilja su pokazala strašne scenarije koji se dešavaju u porodilištima i, nažalost, nisu izuzetak, već česta pojava u porodilištima, pojasnila je Tatarević.

Situacija je takva da su izuzetak pozitivna iskustva.

- Neizbežno je verbalno nasilje, praktično nema porođaja na kojem neko nije galamio na porodilju, bilo da je reč o čistačici ili babici, dakle to je opšteprisutno. Porodilje uvek naglašavaju kako ih najviše boli taj odnos u smislu nepoštovanja osobe, rekla je Tatarević.

Dodaje kako se glas porodilja koliko-toliko čuo te da ih je Tužilaštvo KS samoinicijativno kontaktiralo u želji da se unapredi stanje.

- Nažalost, prijava nema, vrlo su retke prijave korupcije i kršenja prava, jedino su prisutne ako dođe do smrtnog ishoda, tek se tad dobija sudski epilog. Dogovorili smo saradnju s porodilištima u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli i nadamo se da će dati plod u kontekstu unapređenja sistema prijave nepravilnosti, zaključila je Tatarević.

