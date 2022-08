KRISTIJANU ŠMITU PREKIPELO Burno reagovao na pitanje novinara o Izbornom zakonu, o političarima u BiH kaže: Smeće, potpuno smeće!

Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, tokom posete Goraždu burno je reagovao na pitanje novinara televizije N1 koji ga je pitao da li je spreman da nametne izmene Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, s obzirom da nije postignut politički dogovor. Takođe, reporter je zamolio Šmita da odgovori na kritike njegovih izjava u vezi sa nedostatkom zastupljenosti Hrvata i potrebom da se to promeni.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je burno reagovao tokom svog odgovora, ističući da su za sadašnju situaciju u zemlji krivi političari koji vode državu. „Smeće, Smeće potpuno!“, bila je izjava kojom je nastavio, vidno ljut na stanje u zemlji.

„Ja ne sedim i ne stojim ovde, ja se brinem o ovoj zemlji! Ovo je grad u kome su ljudi izgubili živote a mi nismo ovde da igramo političke igre! A u ovoj zemlji ljudi igraju političke igre! Ne ljudi, već političari! Dosta mi je ovoga! Postavljajte pitanja, ali molim vas da ih objavite, ali imajte na umu kako donosim odluke i postupam sa ljudima. Izvinite što sam tako glasan, ali sve ove uvrede su mi u glavi, koje su potpuno pogrešne!", rekao je Šmit, prenosi N1 BiH.

Nakon toga, Šmit je ljutito odgovorio i bio u izdanju u kome ranije nije bilo prilike da ga vidimo.

"Prvo, da budem vrlo jasan, nikada ni sa kim u Sarajevu ili bilo gde drugde nisam razgovarao da ću promeniti Izborni zakon, jer posle 15 godina političari u ovoj zemlji nisu mogli da promene zakon. Molim vas, pitajte njih šta rade!Dosta mi je ova situacija u Bosni i Hercegovini gdje svi krive svakoga!Prijatelji,nema ovako u Evropu!Morate sesti.Zašto se nisu dogovorili u Butmiru? Zašto se nisu dogovorili oko aprilskog paketa? Zašto nisu usvojili nikakvo rešenje“, bukvalno vrišteći upitao je Šmit.

On je naglasio da mu je dosta situacije u kojoj „svi tvrde da drugi to moraju da rade“.

"Zaboravite to, radite i sedite zajedno! Ovi ljudi ovde zaslužuju da političari koje su izabrali rade, a ne samo da se žale! To je ključni problem! A kad kažem za Federaciju BiH koja već četiri godine ne funkcioniše, četiri godine nema Vlade, ako hoću da deblokiram, verovatno neki neće biti srećni pa ni predsednik Federacije BiH.Poslao mi je pismo u kome tvrdi da ne može da radi van okvira Dejtonskog sporazuma. Možda to razumete. Ja sam strpljiv čovek, ali ove uvrede su toliko lude, da se pitam šta se dešava, šta ja radim, samo deblokiram ovu državu", iznervirano je naglasio Šmit.

Rekao je da nije tačno da ne prihvata druge.

"To je za mene jedno od ključnih pitanja. Ovo nije put kojim moramo ići. Ne mogu to da promenim jer nisam u mogućnosti da promenim Dejtonski sporazum. Ovo je za SDA, HDZ, SNSD - oni moraju sesti i nađi način! Neću da prihvatim da u ovoj državi svi samo jedni druge okrivljuju.Ne,sedi i budi konstruktivan.I demantovaću bilo koga i ovo ću shvatiti kao ličnu uvredu,ako neko tvrdi da ja ne podržavam teritorijalni integritet i da se ne zalažem za narod“, rekao je Šmit, a prenosi N1.

Kurir.rs/Jutarnji.hr