BOSNA I HERCEGOVINA PRVA ZEMLJA SA NAJVEĆIM SMANJENJEM BROJA STANOVNIKA: UN objavili izveštaj za 2022.

Bosna i Hercegovina zauzima prvo mesto na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svetu, piše u izveštaju Ujedinjenih nacija za 2022. godinu "Perspektive svetskog stanovništva".

U izveštaju se navodi da BiH godišnje gubi više od 1,5 odsto svog stanovništva, prenele su banjalučke "Nezavisne novine".

Medju prvih deset zemalja po smanjenju stanovništva su i Srbija i Hrvatska, koje zauzimaju sedmo i osmo mesto na listi.

UN očekuju da će Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Litvanija, Kosovo, Jermenija, Severna Makedonija i Poljska do kraja ovog veka izgubiti 40 do 50 odsto svog stanovništva.

"Analiza stanja stanovništva je potvrdila da je BiH zemlja sa 'najnižim niskim' fertilitetom na svetu (1,25), visokim nivoima migracija i starenja stanovništva, kao i sa duboko ukorenjenim rodnim nejednakostima", upozorio je nedavno Džon Kenedi Mosoti, predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) u BiH, posle sastavljanja Projekcije stanovništva Bosne i Hercegovine za period 2020-2070.

On je ocenio da će do 2070. godine takvi demografski trendovi i nejednakosti dovesti do smanjenja ukupnog stanovništva za više od pedeset odsto, dok će demografska struktura naginjati starijoj populaciji, sa njenim udelom u ukupnom stanovništvu od preko četrdeset odsto.

Kurir.rs/Beta