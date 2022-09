ŠMIT ZAPRETIO POLITIČARIMA: Svi koji 2. oktobra pokušaju izborne prevare biće kažnjeni! Čekaju ih oštre kazne

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je danas da izbori 2. oktobra moraju da budu održani bez smetnji i da će oštro kazniti sve izborne prevare.

"Oni koji pokušavaju da ometaju slobodne i poštene izbore, ugrožavajući slobodu birača da glasaju za koga žele, momentalno će se suočiti s oštrim kaznama", naveo je Šmit za sarajevsko Oslobodjenje.

Dodao je da onima koji pokušavaju na nezakonit način da utiču na birače ili vrše pritisak na njih poručuje da "izborne prevare i prisile nisu samo krivične radnje, već se mogu smatrati i antidejtonskim delovanjem koje se neće tolerisati".

Prema njegovim rečima, 2. oktobra građani treba da "osete da je moć u njihovim rukama".

"Dan izbora trebao bi biti vrhunac aktivne demokratije. Izbori pripadaju narodu, a ne političkim strankama. Gradjani su ti koji koriste svoje osnovno pravo i odlučuju ko će upravljati zemljom", istakao je Šmit.

Visoki predstavnik dalje je kazao da je odlučan da ispun svoj mandat, koji se odnosi na obnavljanje i zaštitu funkcionalnosti države.

"Besmisleno blokiranje mora da bude okončano", rekao je Šmit.

On je ocenio da politički lideri moraju da ponude gradjanima izlazak iz trenutne političke blokade u zemlji.

"Što je najvažnije, moraju pokazati svoju demokratsku odgovornost za formiranje vlasti ili postati konstruktivna opozicija nakon prebrojavanja glasova početkom oktobra. Od poslednjih opštih izbora 2018. godine, Predsedništvo i Vlada Federacije BIH rade u tehničkom mandatu, jer su političke stranke blokirale formiranje institucija", naglasio je Šmit.

Prema njegovim rečima, blokiranje institucija služi samo uskim stranačkim interesima i na štetu gradjana, zbog čega je najavio da će morati da deluje kao visoki predstavnik.

"Institut vitalnog nacionalnog interesa zaslužuje poštovanje i čuva identitet gradjana kao dela celine. On je previše ozbiljan da bi se zloupotrebljavao kao teren za političke igre. Sve to se ne može nastaviti nakon oktobarskih izbora, a ja ću to pomno pratiti i ako bude potrebno blagovremeno delovati", kazao je Šmit.

Govoreći o izmenama Izbornog zakona, on je ocenio da zajednički cilj mora da bude očuvanje ravnoteže izmedju multietničnosti i identiteta onako kako ih predvidja Dejtonski sporazum.

"Moramo izgraditi bolju situaciju, imajući u vidu društvo u ovoj zemlji kakvo je danas, jednu generaciju posle katastrofe. To će dovesti do evropskih standarda. BiH, kao država od nekoliko miliona gradjana, trebala bi postati prepoznatljiv deo Evropske unije, koja ima 450 miliona gradjana", rekao je Šmit.

Kurir.rs/Beta