DODIK O DETALJIMA SASTANKA SA PUTINOM: Razgovarali smo i o gradnji gasovoda kroz Srpsku

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao o važnim energetskim temama i projektima za Republiku Srpsku.

- Ovo je bio važan sastanak, zahvalan sam predsedniku Putinu. Razgovarali smo o temama koje su i ranije bile prisutne, ali i onima koje su u međuvremenu iskrsle. Ono što je važno su energetska pitanja. I ovoga puta je potvrđena dobra saradnja nas i Gasproma i imamo na najvišem nivou podršku Ruske Federacije. Putin zna da smo već nekoliko puta pokušali na Predsedništvu BiH da dobijemo odluku da se pređe granična linija, ali to nisu prihvatili Džaferović i Komšić. To je ključno pitanje, određen je iznos novca i projekti. Pre nekoliko dana su bili u Banjaluci predstavnici Gasproma koja je obilazila trasu i nekoliko lokacija je određeno za izgradnju termoelektrana. Političko Sarajevo greši ako zaustavlja takve projekte, ali mislim da ćemo u narednom periodu uspeti to da rešimo. Putin je informisan da je to jedini problem koji treba da rešimo, rekao je Dodik za ATV.

On je dodao i da je sa Putinom razgovarao o Žurbežnjeft kompaniji koja više od deceniju radi na prostoru Republike Srpske

– Oni žele da grade gasnu elektranu na prostoru rafinerije, rekao sam da i mi to želimo. U tom pogledu apsolutno mislim da smo postigli visok stepen saglasnosti. Razgovarali smo o i gradnji gasovoda kroz Srpsku. Ruski partner je na to spreman. Impresioniran sam činjenicom da je Putin informisan o svemu. Poseban aspekt je bio razgovor o izgradnju rusko-srpskog hrama. Preneo sam pozdrav i našeg vladike. Za nas je to važno da to bude zajednički projekat Rusije i Republike Srpske, rekao je Dodik.

– Zahvalan sam Putinu što je sprečio pre nekoliko godina Savet bezbednosti da na predlog Velike Britanije proglasi Srbe genocidnim narodom u prošlom veku. To nisu uradili ni sa Nemcima, ali pokušali su sa nama. Ono što je bezobrazno sa stranama Britanaca je njihovo očekivanje da se sada solidarišemo sa njihovim sankcijama Rusiji. Pa kakvi bi bili ljudi, gde je smisao svega? Mislim da je najvažnije da smo ostali neutralni po pitanju toga i važno je da će Rusija nastaviti da uvažava ono što Republika Srpska misli u gotovo nemogućim okolnostima, okružena stalnim pritiscima i unutrašnjim podmetanjima, zaključio je Dodik.

Kurir.rs/Srpskainfo