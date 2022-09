MAMA, JA NEĆU PREŽIVETI SUTRAŠNJI DAN: Dramatična poruka Gorana (19), koji se obesio zbog maltretiranja komšija i policije!

Goran Karanović, devetnaestogodišnjak iz sela kod Prnjavora u Republici Srpskoj, kako se saznaje, više nije mogao da izdrži pretnje komšija, policije i insepkcije da će mu oduzeti pse koje je brižno čuvao od smrti i gladi, pa se prekjuče obesio.

Vest o ovoj tragediji uveliko se deli na društvenim mrežama, a sama organizacija za zaštitu životinja iz Banjaluke "Wag Wag", sa kojom je mladić sarađivao, potvrdila je to na svom Fejsbuk profilu, dok su za "Blic" objasnili kako je do same tragedije došlo, šta joj je sve prethodilo, kao i šta je bio okidač koji je naveo mlagod Gorana da se odluči na ovakav tragičan potez.

foto: Facebook/Goran Karanovic

- Goran Karanović je bio mladić od 19 godina. Sarađivali smo sa njim tako što je Goran obezbeđivao smeštaj svim potrebnim psima, dok smo mu mi pomagali oko hrane i svih drugih propratnih stvari, jer se mi prvenstveno bavimo edukacijom. U svom dvorištu je imao oko 50 pasa, a problem je nastao kada su njegove komšije počele da mu prete policijom i inspekcijom, i da se žale na buku, iako ničega sličnog nije bilo. On je životinje čuvao u svom dvorištu na selu, prve komšije nisu jako blizu njemu, životinje nisu stvarale problem, a najviše je celokupna situacija smetala komšiji iz Austrije koji je ovde dolazio dva puta godišnje, i koji je od njega podosta udaljen - objašnjava za Anđela Španović, predsednica udruženja "Wag Wag".

Kako ona navodi, Goran je svoje pse čuvao do udomljavanja. Lepo se brinuo o njima i sve je bilo legalno, jer zakonom nije propisano koliko životinja u svom dvorištu možete čuvati, dok je i sama registracija smeštaja uskoro trebalo da bude privedena kraju, a što je Goranu takođe bilo jako bitno.

foto: Facebook/Goran Karanovic

- Mi smo mu dosta pomogli i oko registracije pomenutog smeštaja za životinje i trebalo je da prođe još 14-15 dana pa da celokupna stvar sa papirologijom i dokumentacijom bude gotova. Međutim, policija i inspekcija su konstantno dolazili kod Karanovića na vrata i stvarali mu pritisak. Okidač koji je doveo do samoubistva je Goranova mladost i to što nije shvatao kako ne postoji način da se bez sudskog naloga oduzima imovina. Juče ujutru njegova majka me je pozvala i javila potresne vesti - da se Goran obesio u plasteniku, a dan pred navodno oduzimanje njegovih pasa od strane inspekcije - govori dalje potresena predsednica udruženja.

Kako predsednica udruženja ističe, ništa nije nagoveštavalo da će se Goran na kraju odlučiti za takav tragičan korak, barem kada je sa njom razgovarao, dok je svojoj majci veče pred samoubistvo kazao: "Mama, ja neću preživeti sutrašnji dan.".

- Goran se ubio prekjuče naveče. Bilo je kasno. Roditelji i porodica su jako potreseni i ne veruju šta ih je snašlo. On je inače živeo sa sestrom, ocem i majkom. Komšije koje, kako se priča, imaju veze u policiji, nisu mu dale mira i pokazalo se još jednom da su takve veze jače od zakona - ističe predsednica udruženja.

Da je maltretiranje od strane komšija koje je mladić doživljavao već više meseci bilo neizdrživo, govori i to da su pre mesec i po dana pucali na Gorana, a nakon čega su prošli nekažnjeno.

- Komšije su pre mesec i po dana pucale ptičarkom na Gorana. On ih je prijavio, ali to nije dobilo nikakav epilog. Zakon se na Gogiju mogao izgleda prekršiti - zaključuje potresena predsednica udruženja Anđela Španović.

foto: Facebook/Goran Karanovic

Kada je reč o psima koji su sada ostali bez svog staratelja, predsednica naglašava kako će svi oni biti udomljeni, te da već rade na tome.

- Verujte mi, ja sam otkada se ova tragedija dogodila 24 sata dnevno na telefonu. Zovu me ljudi i iz zemlje i inostranstva. Nadam se da ćemo u što kraćem roku pronaći dom za nesrećne pse i da će se to dogoditi kroz dve nedelje - priča ona.

Sahrana tragično nastradalog momka obaviće se danas u njegovom rodnom selu, u Prnjavoru, dok će se u centru Banjaluke, kako navodi predsednica udruženja, okupiti građani u 13 sati i održati minut ćutanja za mladog humanitarca velikog srca Gorana Karanovića, te poziva sve koji su u mogućnosti da istom prisustvuju.

"Oni su zlotvori, mog su Gorana oterali u smrt, zbog njih je moj mali anđeo digao ruku na sebe", rekla je juče za naš medij Zora Karanović iz sela Štivor kod Prnjavora, Goranova majka.

– On je imao 15 svojih pasa, ostali su bili sa ulice. Dešavalo se da ih se skupi i po 50, sve njih je on hranio, lečio i čuvao, bez ikakve materijale koristi, iz čiste ljubavi. Od svog novca im je kupovao lekove i hranu – priča neutešna majka za Srpskainfo.

Kaže da su mu u tom plemenitom poslu pomagali neki dobri ljudi, ali da je bilo i onih drugih, kojima je smetalo kad pas zalaje.

Neutešna majka je i pronašla Gorana obešenog u plasteniku.

Pokušavali su ga reanimirati, komšinica Snježana mu je sve vreme, dok nije stigla hitna, davala veštačko disanje i masirala srce, ali Goranu nije bilo pomoći.

Kad su stigli, lekari su konstatovali smrt.

– Meni je to dete bilo kao moje rođeno, moja duša cvili i vrišti od bola i tuge za njim. Bio je beskrajno pošteno i iskreno dete. On je samo spasavao nemoćne, ostavljene i odbačene duše. Svima je verovao i mislio da su svi ljudi dobri, a u stvari nisu – kaže komšinica Snježana Emanuela za Srpskainfo.

Žali, kaže, što je taj divni mladić doživeo takvo odbacivanje i progon i što taj teret nije mogao izdržati.

Smrt maldića iz Štivora izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. Zaštitnici životinja iz cele BiH pozvali su građane da danas u 13 sati dođu u Prnjavor i isprate Gorana na večni počinak.

One koji ne mogu doći na sahranu, pozvali su da se u 13 časova okupe ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci i održe minut ćutnje za Gorana.

Odazvali su se mnogi, a iz više gradova u BiH i regionu, poslata je poruka da će se i u drugim pravoslavnim hramovima paliti sveće za Gorana.

Kurir.rs/Blic