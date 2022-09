TUZLAK NAJSTARIJI PADOBRANAC U EVROPI: Ibrahim (88) prvi put skočio pre više od 70 godina i ne planira da stane VIDEO

Ibrahim Kalesić iz Tuzle u 88. godini života i dalje skače padobranom, a cilj mu je da tako nastavi još 10 godina.

Ovaj dvostruki rekorder već 70 godina skače padobranom, a nedavno je zabeležio 1487. skok.

Osećam se super, psihički sam odmoran i uživam u sjajnom društvu, rekao je Kalesić Rojtersu tokom takmičenja Para Challenge u padobranstvu u Bihaću.

Ispričao je i da svakodnevno vežba 15 minuta a da se njegova žena brine o njegovoj iskrani. Kaže da mu je najveća želja da nabavi dva padobrana, jedan za sebe a drugi da trenira mlade padobrance.

Ja sam penzioner bez mogućnosti da kupim padobran, a voleo bih da imam jedan da mogu da treniram svoje učenike koji bi me onda zamenili na takmičenjima u skokovima, rekao je on.

Kada je bio mlad, Kalesić je pohađao obuku u jednom letačkom centru u Srbiji. Nakon toga je postao instruktor skakanja. On je 1963. godine postavio jugoslovenski rekord skokom sa visine od 5.500 metara.

“Želim da nastavim sa ovim još 10 godina da uđem u Ginisovu knjigu svetskih rekorda kao bosanski padobranac”, rekao je Kalesić.

Prvi je put skočio pre više od 70 godina, najstariji je padobranac u Evropi koji aktivno skače i na tome ne misli da stane.

Za padobranstvo mene veže jedna izuzetno velika ljubav, to se ne može opisati koja je to ljubav. Mnogi se čude da u mojim godinama, u 88. ja skačem, senzacija, ispričao je on za Dnevnik.

Kurir.rs/Rojters/Srpskainfo