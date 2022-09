BIĆU PREDSEDNICA KOJA ĆE PODNOSITI KRIVIČNE PRIJAVE: Jelena Trivić, kandidat za predsednika Republike Srpske

Jelena Trivić, opoziciona kandidatkinja za predsednika Republike Srpske, poručuje da će se, ukoliko pobedi na predstojećim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj, boriti protiv korupcije, te da će biti predsednik države koji podnosi krivične prijave.

Trivićeva je u intervjuu za Kurir televiziju ocenila da su, pored korupcije, najveći problem sa kojim se Republika Srpska suočava egzistencijalni problemi građana.

Dva koncepta

- Režim se time nije bavio, već je kreirao teme koje podgrevaju političke tenzije i stvaraju politički haos, a iza paravana svega toga stoji visok stepen korupcije. Oni su se bogatili preko leđa građana. Primera radi, ne znam za jednu veću investiciju u Republici Srpskoj, a u isto vreme u Srbiji se gotovo svakodnevno otvaraju nove firme i pogoni. Ovde se pak režim bavio politikanstvom, a ne životnim pitanjima ljudi. Mi zato nameravamo da osnujemo Agenciju za borbu protiv korupcije i da vratimo institucije Republike Srpske slovu zakona, gde će sudije i tužioci raditi svoj posao. Ja ću biti predsednik koji će podnositi krivične prijave, što sam radila i kao poslanik, ali su one završavale u fiokama - kaže Trivićeva.

Smatra da je dobro vodila predizbornu kampanju, kao i stranke okupljene oko njene kandidature.

- Takođe, prethodne četiri godine bila sam poslanik, i to vrlo aktivan, i narod zna moj politički narativ i ličnost - ocenila je ona.

Trivićeva je uporedila režim i opoziciju i konstatovala u čemu se razlikuju.

- Postoje dva koncepta koja se nude - koncept koji nudi režim, koji vlada već 17 godina, a to je koncept bezidejnosti, korumpiranosti i nesposobnosti. I naš koncept - koncept vrednosti i političkih principa i misija očuvanja naroda i života u Republici Srpskoj, koja se ubrzano prazni. I zato ponavljam da je moje ključno obećanje pobeda nad korupcijom - poručila je.

Za dijalog

Trivićeva je prokomentarisala i to što joj protivkandidat Milorad Dodik zamera što se sastala sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom.

- Ne znam zašto nije zamerio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ili Njegovoj svetosti patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju? Moju politiku ne vode Dodik i Srpska napredna stranka, već ja i moji koalicioni partneri. Ja sam glasala u Skupštini za zaključke da Šmit nije izabran u Savetu bezbednosti, ali u tim zaključcima ne piše da se s njim ne treba sastajati, a dijalog je za mene civilizacijska stvar, razgovara se sa svima. I sam Vučić je jednom nakon sastanka sa nekim američkim zvaničnicima rekao da je teško da se razgovara sa onima koji su priznali nezavisnost takozvane republike Kosovo, ali da i sa njima mora da se razgovara. A to što sam ja rekla Šmitu Dodik nikada ne bi smeo da mu kaže - rekla je Trivićeva.

Osvrnula se i na poruku Dodika da će se on boriti za samostalnu Republiku Srpsku.

- To bi bilo vrlo rizično za RS, a napravilo bi potencijalno problem i Srbiji. To je pak obećanje režima već 18 godina. Mi u Republici Srpskoj imamo oko 70 odsto nadležnosti koje se tiču života građana, visok stepen autonomije i mislim da mi treba ekonomski da jačamo i demografski, i na takav način sa jakom Republikom Srpskom mi praktično možemo da postanemo nezavisni, iako to na papiru nismo. Ovako mali, korumpirani, nestabilni ne možemo da budemo samostalni. Uradiću sve da ljudi ostaju u Republici Srpskoj, ali ako nema posla, tražiće ga negde drugde. Zato i želimo da omogućimo bolji život građana - poručila je Trivićeva.

Valentina Danilović