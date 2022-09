DODIK UVEREN JE U POBEDU NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Nastaviću da se borim za samostalnu Republiku Srpsku i pripajanje Srbiji

Milorad Dodik, kandidat za predsednika Republike Srpske, uveren je u svoju pobedu na predstojećim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj. Poručuje da će nastaviti da se bori za samostalnost RS jer su, kako kaže, u Bosni i Hercegovini svi narodi nezadovoljni aktuelnom situacijom.

Dodik je u intervjuu za Kurir televiziju ocenio da je pre svega zadovoljan svojom predizbornom kampanjom.

Korektna kampanja

- Imali smo preko 150 mitinga, na kojima smo govorili, kao i brojne druge aktivnosti tokom kojih smo razgovarali sa građanima, i mogu da kažem da sam veoma zadovoljan i srećan što je sva predizborna kampanja, osim nekih verbalnih ekskurzija na svim stranama, prošla korektno. Uveren sam u svoju pobedu zato što je, između ostalog, masa ljudi bila na našim mitinzima, preko 200.000 ljudi - kazao je on.

Komentarišući zašto je odlučio da se kandiduje za predsednika RS, a ne srpskog člana Predsedništva BiH, Dodik je objasnio da je nakon dva mandata na mestu predsednika RS morao da ode na funkciju člana Predsedništva jer nije mogao više od dva puta da se kandiduje za predsednika Republike.

- Mi smo pokazali da možemo da postavimo Predsedništvo i organe BiH na onaj nivo koji je potreban i predviđen ustavom. Vraćam se na mesto predsednika jer želim dodatno da ojačam snage u RS i mislim da je stabilnost organa RS ključna za srpski narod ovde - rekao je Dodik.

Osvrnuo se i na svoju protivkandidatkinju Jelenu Trivić, za koju kaže da je nije pominjao ni u kampanji, pa ne želi ni sada, ali je prokomentarisao njen sastanak sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, s kojim on lično ne želi da normalizuje odnose.

- Čovek nije imenovan u Savet bezbednosti, a Dejtonski sporazum kaže da mora imati relevantnu rezoluciju SB. A on to nema, došao je čovek bez ikakvih formalnih ovlašćenja, i šta ja sa njim da normalizujem? Samo zato što je došao iz Nemačke? Ma šta me briga, mogao je da dođe i sa Marsa. To je kao da ja ušetam u Bavarsku i kažem da sam ja visoki predstavnik i treba sva Nemačka da se prostre preda mnom. To što opozicija pokušava da napravi neki kontakt s njim, to je njihov problem. Ja sam u zadnjih 10 meseci tri puta bio s Putinom, a oni su provodili vreme sa Šmitom - gradonačelnik Banjaluke i moja protivkandidatkinja - kazao je Dodik i ponovio da je bila stipendista Nemačke vlade, kao i član Komisije za odabir studenata iz BiH za dobijanje te stipendije, zbog čega, kaže, možda nekome nešto vraća.

Svi podjednako nesrećni

Dodik je ponovio i da će nastaviti da se zalaže za samostalnost RS i njeno pripajanje Srbiji.

- Svet se potpuno promenio, danas ni Evropa ni svet nisu isti. Oni su pogrešili, pre svega kada su napravili BiH, ona nije trebalo da bude napravljena. Tada su u Americi bila dva koncepta jednako jaka - jedan da se Bosna podeli, a drugi neko multietničko društvo. I oni to sada pokušavaju na silu da održe. A ja mislim da je jedino racionalno i da bi svi mogli bolje da žive ako se razdvojimo i budemo dobre komšije. Jer, ovde u Bosni su svi podjednako nesrećni i nezadovoljni - i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi - konstatovao je on.

Po pitanju oduzimanja imovine Srbima, Dodik je najavio da će „ići sa nekim novim našim zakonima“.

- Nemam problem to da kažem ni u Briselu, iako oni beže od tih pitanja, znaju da su jednaki kradljivci i lopovi, briselska administracija, a pogotovo američka. Oteli su nam vojsku, finansije, obaveštajnu službu, sada bi trebalo da otmu još i imovinu, a neće da razumeju da to ne može - rekao je.

Valentina Danilović