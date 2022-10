IZBORI ZA PREDSEDNIŠTVO BIH REŠENI: Šarović priznao poraz od Željke Cvijanović, Bakir od Bećirovića

BANJALUKA - Kandidat opozicije za srpskog člana Predsedništva BiH Mirko Šarović priznao je večeras poraz od kandidatkinje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Željke Cvijanović.On je kazao da je na osnovu 49 posto glasova Cvijanović osvojila prednost od 50.000 glasova, koja je, kako je kazao, nedostižna.

I predsednik SDA Bakir Izetbegović, nakon što je potvrđeno da je izgubio u utrci za člana Predsedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda obratio se javnosti rekavši da bi pobedio 9 stranaka, ali 11 nije mogao.

Govorio je i o odluci visokog predstavnika Šmita o izmenama Izbornog zakona.

„Ona je definitivno pojačala poziciju HDZ-a, nametnuti su izmene deblokade koje smo ovlas razmotrili, pa cemo imatinaknadno konačan stav.

Novinari su ga pitali oseća li odgovornost i hoće li sazvati kongres stranke.

„Ja sam svoj rezultat otprilike sačuvao kako sam prošao na prošlim izborima, SDA će popraviti rezultat i ona je daleko najjača stranka u BiH. Da li će to dovesti do prerviranja unutar stranke to ćemo videti“, rekao je Izetbegović.

Poručio je da je stranka u porastu, a ne u padu.

„Kako očekivati da pobedite 11 udruženih stranaka. To je jako težak zadatak, da ih je bilo 9 uspeo bih, ali 11 nisam mogao“, zaključio je lider SDA, prenosi Klix.ba.

(Kurir.rs / Beta, Klix)