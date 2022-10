U REPUBLICI SRPSKOJ SVE MOGUĆE! Detaljna analiza stanja dan posle u BiH, da li je moguće PONAVLJANJE IZBORA?

Centralna izborna komisija je saopštila da u trci za predsednika Republike Srpske Milorad Dodik, na 90 posto obrađenih biračkih mesta kandidat SNSD-a i dosadašnji član Predsedništva BiH, ima prednost u odnosu na Jelenu Trivić iz PDP-a za oko 30 000 glasova.

PDP traži da izbori u Republici Srpskoj budu ponovljeni.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji bili su Zoran Milosavljević politikolog i Milovan Božinović diplomata, koji su istakli da je, s obzirom na trenutnu situaciju u RS sve moguće - od destabilizacije do ponovljenih izbora.

Nezadovoljstvo Jelene Trivić i njene stranke je očigledno, a postoji mogućnost da će doći i do ponavljanja izbora.

- Možemo da vidimo dalju destabilizaciju, a Kristijan Šmit je iskoristio tu situaciju da se oglasi. Vidimo nezadovoljstvo sa kandidatom koji su smatrali da će odneti pobedu - kaže Milosavljević.

Po zatvaranju biračkih mesta Kristijan Šmit donosi odluku da će izmeniti izbore, ali da neće uticati na glasove, a to se odnosi na koalicije, istakao je politikolog.

- Jednu proceduru koja bi mogla da kontroliše vladajuću većinu. Ovde vidim problem jedino u Republici Srpskoj i to njima smeta zapadu i žele da ga stave u smer koji je u njihovom interesu - kaže Milosavljević.

Milovan Božinović diplomata istakao je da je bio zatečen izjavom Jelene Trivić, koja je želela da pokaže novu saradnju sa Srbijom.

- Srbija se nikada manje nije mešala u ove izbore, što je dobro. Njena izjava da će imati politiku koja je bliska sa Beogradom i spominjanje Dodika i Milanovića me je u blagu ruku šokiralo - kaže Božinović.

Milosavljević je naveo da je Trivić pokušala sebe da preporuči kao bolja opcija zvaničnom Beogradu.

- Baš je iskoristila Milanovića i njegov odnos sa nama. To je veoma promišljen potez da bi sebe pokazala u što boljem svetlu Beogradu. Suština je pitanje to šta je to što je BiH dobila bolje sa ovim izborima? I dalje je paralizacija institucija. PDP se poziva na sud i ne priznaju političku volju građana koji su glasali za Milorada Dodika. Iza toga stoji i stara politika da se napravi promena u BiH. Kako će funkcionisati BiH, da li će ići na sudove, da li će doći do eskalacije... Videćmo u narednim danima kako će da se odvija sve. Nikome nije potrebna paralizacija institucija, to je veoma nepovoljno - kaže Milosavljević.

Ono što je komično je da se zakon promenio nakon zatvaranja biračkog mesta.

- Kristijan Šolc nije postigao ništa, jer u zapadnoj Evropi postoji jedna predrasuda da je muslimanska strana konstruktivna. To nije tačno. EU je propustila šansu da razvije konstruktivan dijalog sa svima. Oni tamo nemaju pravi produktivan dijalog sa Srbima. Posledica toga je rizičan manevar Dodika koji je suviše otišao prema Rusiji. Tako počinjete suviše da zavisite od toga šta je svetska vetrometina da donese - kaže Božinović, koji dodaje da je neophodno da Srbi u BiH treba da uspostave jedan konstruktivni odnos sa zapadom.

- Srbija mora voditi računa o Republici Srpskoj, ali mi imamo i svoje teškoće. Svetska politika je do te mere i trajno uslovljena time da ste pod pokroviteljstvom neke velike sile, ali mora imati meru. Dodik bi morao da pokaže da postoji i respekt prema zapadu. Više vidim problem šta će Hrvati u toj državi sami sa sobom uraditi. Vidimo da su izigrani na ovim izborima sa Komšićem - kaže Božinović.

Milosavljević je Komšića nazvao "trojanskim konjem" za koga kaže da ima veliku podršku.

- Sve što je ekstremno ne može trajati na duge vode. Ostaje nam da vidimo kako će se politički lideri ponašati iz dana u dan - kaže Milosavljević.

Denis Bećirović, čovek koji je smenio tridesetogodišnju dinastiju, a Milosavljević ističe da je to bezrezervni uspeh.

- Šta je to što Izetbegovići nisu učinili sve ovo vreme. To nezadovoljstvo naroda Izetbegovićem samo je pokazalo da je on sam sebe izbacio iz političkog života. Ono što je on propagirao nikome ništa ne bi dobro donelo i ovo je dobra promena - kaže Milosavljević.

Predsedništvo BiH i svetska politika

- Situacija u BiH nije zapostavljena ni zanemarena, ali neće biti nešto od čega će se znojiti svetska politika. Neuporedivo je važnije ko je predsednik RS, nego ko je član predsedništva u BiH ispred RS. Dijalog unutar BiH neće mnogo zavisiti od tri člana. Komšić je jedna prevara - kaže Božinović.

Moguće je da traže ponavljanje izbora, sve je moguće, istakao je Milosavljević.

