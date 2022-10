MILANOVIĆ MOŽDA NEPOŽELJAN U SARAJEVU: Gradsko veće povuklo odluku o tome dok se dokument ne doradi! Evo šta ih je uvredilo!

Gradsko veće Sarajeva odložilo je u sredu za narednu sednicu izjašnjavanje o deklaraciji kojom bi se hrvatski predsednik Zoran Milanović proglasio nepoželjnim u tom gradu, a odgađanje je napravljeno kako bi se popravio sadržaj tog dokumenta.

Odbornik Toni Vukadin iz stranke Narod i Pravda (NiP) predložio je usvajanje deklaracije kojom se Milanović proglašava personom non grata, a obrazlažući to u sredu, rekao je da se na ovaj korak odlučio jer do sada niko u BiH institucionalno nije reagovao na Milanovićeve uvredljive izjave o BiH pa je zaključio da bi to trebalo učiniti barem Gradsko veće Sarajeva.

Lično smatram da ponašanje i uvrede Zorana Milanovića ne treba tolerisati”, rekao je Vukadin, napominjući da aktuelni hrvatski predsednik predugo dozvoljava uvrede na račun Bosne i Hercegovine i ponižava građane te države i da njegovo ponašanje nije primereno predsedniku jedne evropske države.

U dokumentu se navodi da je Sarajevo otvoreno za sve ljude dobre volje, ali ne i za one koji vređaju i čine zlo. Kako je predloženo, Gradsko veće bi pozvalo Milanovića da promeni ponašanje, a dok to ne učini, bio bi nepoželjan, a da dođe u grad, niko od funkcionera gradske uprave ne bi se sastao sa njim.

Odbornik Adi Škaljić iz Naše stranke (NS) imao je primedbe na sadržaj deklaracije, posebno jer nije precizirano na koje se izjave Milanovićeve osude tačno odnose.

Nekoliko Milanovićevih izjava je kritikovano u poslednjih godinu dana, a posebno njegova izjava da su u Bosni i Hercegovini potrebni „sapun pa parfem“. Rekao je to komentarišući zahteve za uspostavljanje Bosne i Hercegovine kao građanske države, napominjući da je to za sada samo daleki san.

Hrvatski predsednik je, komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini proteklih meseci, pomenuo i Sarajevo, rekavši da bi voleo da vidi kako će u tom gradu provesti dve hiljade Srba koji će pokušati da protestuju, aludirajući na proteste održanoj u julu ispred kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zbog najave izmena izbornog zakona, čije učesnike je nazvao „huškanim unitaristima“.

On je u julu 2021. godine rekao i da ne namerava ići u Sarajevo dok se ne reši problem nastao izborom Željka Komšića za hrvatskog člana Predsedništva BiH.

