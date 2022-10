KRISTIJAN ŠMIT: Srbija, Hrvatska i Turska imaju važnu ulogu u BiH

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je danas da je razgovarao sa predsednikom Srbije o teritorijalnom integritetu BiH i o izjavama političara iz Republike Srpske, koje se odnose na autonomiju tog entiteta u BiH.

"Vučić ima potpuno drugačije mišljenje od (srpskog člana Predsedništva BiH Milorada) Dodika. Dodik i (ruski predsednik Vladimir) Putin slično razmišljaju", rekao je Šmit za sarajevsku televiziju Fejs navodeći da je sa Vučićem razgovarao u subotu.

Šmit je dodao da će "uskoro uraditi nešto u vezi s državnom imovinom, što će se odnositi na RS", jer će i RS biti deo EU integracija.

"Predlažem Dodiku da se vrati u period kada smo intenzivno saradjivali", naglasio je Šmit i dodao da svi još ne znaju kakav će biti izborni rezultat u RS.

Dodao je da ima poverenje u Centralnu izbornu komisiju (CIK), koja zajedno sa nadležnim institucijama treba da proveri izborne kradje.

"Uzdržan sam, jer imam puno poverenje u CIK. Ne moram da koristim bonska ovlašćenja kada su pitanju izborne kradje. Neka (opozicioni kandidat za predsednika RS) Jelena Trivić i ostali traže ponovno brojanje glasova", rekao je visoki predstavnik u BiH.

Šmit je rekao da u BiH postoji briga i zbog uticaja zvanične Moskve, što kako je ocenio, otvara pitanje u kom smeru se ide kada su u pitanju evropske integracije i bezbednost.

"To su pitanja, ali neću sada govoriti o svim detaljima", naveo je Šmit.

Visoki predstavnik u BiH naglasio je da susedne zemlje, Srbija i Hrvatska igraju važnu ulogu kada je u pitanju BiH, kao i Turska.

"Nije reč samo o tome da se dogovore Sarajevo i Banjaluka. Moramo imati i podršku Evropske unije i to je, u stvari, ta suština tih razgovora i diskusija", kazao je Šmit, dodavši da je optimista kada je reč o kretanju stvari u BiH u razumnom smeru.

Upitan o izmenama Izbornog zakona u BiH i ustavnim promenama u Federaciji BiH, koje je nametnuo na dan izbora, visoki predstavnik je odgovorio da se njegova odluka "ne može meriti kao dobra ili loša".

"Sačekajte efekte. Nijedna stranka od mene nije zvanično tražila da nametnem izmene Izbornog zakona BiH. Jedino mi je bilo bitno da izadjemo iz blokade instucija", kazao je Šmit.

Na pitanje da li je nametnutim izmenama Izbornog zakona za Federaciju BiH "dao ključ u ruke Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) BiH i tako manjinskoj stranci dao da vlada nad većinom", visoki predstavnik je odgovorio da to "nije tako doživeo".

"Hrvati su konstitutivni narod i alergični su na to da im se kaže da su manjina. Ne smemo dopustiti da dodje do podele Federacije BiH na bilo koji način. Oni koji govore o trećem entitetu ne smeju da dobiju bilo kakvu podršku", ocenio je on.

Na konstataciju da nije visoki predstavnik u Republici Srpskoj, već samo u Federaciji BiH i da ga Dodik "vredja i ismejava", Šmit je odgovorio "ko se poslednji smeje, najsladje se smeje".

"Dodik mora da zna da svi oko njega entitet Republiku Srpsku poštuju, ali to je deo BiH", kazao je on.

