DODIK JASNO PORUČIO: Srpska će otići iz BiH, ako se Bosna ne vrati u ustavne okvire (VIDEO)

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik u tehničkom mandatu i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da će biti predsednik sve dok tako želi narod Republike Srpske.

On je rekao da on sluša „zov naroda“, dodavši da su on i SNSD pobednici i da će ponovo da pobede, jer on „radi za narod“.

„Dok narod kaže, ja ću biti ovde i nikada neću pokušati da tu budem mimo narodne volje“, kazao je Dodik, obraćajući se okupljenima na mitingu vladajućih stranaka na Trgu Krajine u Banjaluci.

On je poručio da će RS otići iz BiH, ako se BiH ne vrati u ustavne okvire, navodeći da mnogi u BiH i u međunarodnoj zajednici žele da Republika Srpska nestane.

„Jednog dana otići ćemo i odneti 49 odsto teritorije“, kazao je Dodik.

Dalje je istakao da on sada „neće nigde“, već će u palatu predsednika, gde će, kako je kazao, nastaviti da radi na stabilnosti i miru u RS.

Predsednica Republike Srpske u tehničkom mandatu i potpredsednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je narod izabrao i „Milorada Dodika i Željku Cvijanović“.

„Ovde nas je 50.000, a pred nelegalnom Centralnom izbornom komisijom (CIK) u Sarajevu će nas biti 100.000“, rekla je Cvijanovićeva.

Nazvala je opoziciju „izdajničkom“, dodavši da je nelegitimni CIK odlučio ponovo broji glasove kako bi pobednike „gurnuli u stranu“, jer je tako odlučeno u stranim ambasadama.

„Ovo je jedan od prelomnih momenata, jer mi pokazujemo da ćemo mi živeti kako mi hoćemo i da nećemo da živimo u državi koja nas guši i koja nam krade izbornu volju“, rekla je Cvijanovićeva.

