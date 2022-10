"DA SMO GA BAREM POZVALI": Braća Nikola i Milutin ponudili posao Mladenu iz Laktaša, usledile BURNE reakcije

Nikola Kužet, momak iz Banja Luke koji je objavio tvit nakon samoubistva Mladena (22) iz Laktaša i izazvao veliku reakciju javnosti, objasnio je kako je uopšte došlo do toga da on i njegov brat Milutin ponude posao nesrećnom mladiću do kojeg njihov humani gest možda nikad nije ni došao.

Nikola kaže da nije očekivao da će njegovi tvit izazvati tolike reakcije.

- Uglavnom su pozitivne, ali ima i koja negativna. Nije mi uopšte bio cilj da izazivam pažnju. Ja sam samo podelio jednu intimnu priču jer me duboko pogodila smrt mladog momka Mladena. Ne znam kada je video objavljen, znam samo da sam ga dobio preksinoć. Poslao mi ga je moj brat Milutin naveče oko osam časova i pitao me je hoćemo li ga kontaktirati i pitati da li želi raditi u skladištu jer aktivno tražimo skladištara u firmi - istakao je Kužet, piše Srpskainfo.

Brat mi sinoć šalje video snimak sa Mladenom Dulićem i kaže hajde da zaposlimo momka kod nas u firmu. Kaže, vidi se da je pošten momak, a mi trebamo skladištara. U video snimku na papiru se vidi Mladenov broj. Poslao mu je poruku. Mladen se nije javio. — Nikola Kužet (@nikolakuzet) October 29, 2022

Učinilo im se, priča on, da je momak pošten i vredan i da ga treba kontaktirati.

- On (Milutin) ga je kontaktirao, nije ni sačekao da mu odgovorim tako da je celokupna inicijativa na njemu zapravo. Ja sam samo podelio tu priču. Mi stalno zapošljavamo ljude, uglavnom mlade ljude. Zato je to Milutina i pogodilo. Na isti način je nekoliko momaka došlo da pita za posao i momentalno smo ih zaposlili - govori Kužet.

Dodaje da ne zna kada je video objavljen i ako je istina da je objavljen ranije, veruje da bi ga Milutin kontaktirao na isti način.

- Ne mogu odgovarati na pojedinačne poruke ljudi koji govore da se ja pokušavam okoristiti u ovoj situaciji, to je monstruozno i ne mogu to ni da zamislim. Zapitao sam se je li uopšte i trebalo objaviti sve ovo. Podelio sam tu intimnu priču, ležalo mi je na srcu, ne vidim da sam uradio išta loše, a opet, svako neka sudi onako kako misli da treba - rekao je Kužet.

Podsećamo, Mladen Dulić je počinio samoubistvo pre nekoliko dana zbog videa koji se širio društvenim mrežama, i trpeo zlostavljanje na internetu zbog toga.

On je danas sahranjen.

(Kurir.rs/Srpska info)