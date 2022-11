TEŠKA SUDBINA PORODICE BOSANCA UBIJENOG U SAD: Pre 2 godine doživeli TRAGEDIJU od koje se nisu oporavili, sad stigla nova nevolja

Džemal Čardaković (45) ubijen je u subotu u Sjedinjenim Američkim Državama u Nju Hempširu, u blizini tržnog centra.

Džemala je ubio Tajris Heris (22) koji je uhapšen nakon pucnjave i optužen je po dve tačke optužnice za ubistvo iz vatrenog oružja.

- Haris je ubio Čardakovića tako što je pucao u njega, a okolnosti pokazuju krajnju ravnodušnost prema vrednosti ljudskog života - naveli su iz policije.

Kako ističu mediji, do pucnjave je došlo u trenutku kada je Haris, vozeći terensko vozilo, stao na semaforu ispred Čardakovića koji je vozio kamion. Vozač kamiona izašao je iz vozila kako bi razgovarao s Harisom koji je u tom trenutku upucao Čardakovića.

Tajriz Heris foto: Manchester Police

Slična sudbina desila se njegovom bratu pre dve godine u BiH, kada su ga ubili u kući u Ahatovićima. Kako je portal "Avaz" pisao, Aldin Š. i Senad Š. ubili su Midhata Čardakovića, Džemalovog brata, pre dve godine.

Nemili događaj desio se 12. avgusta 2020. godine oko 23.30 sati u naselju Ahatovići, kada su došli pred kuću Midhata Čardakovića. Prvobitno su nasrnuli na njega, a potom ga usmrtili. Njemu je Aldin Šabić kuhinjskim nožem naneo povrede na lijevoj strani grudnog koša i na levoj slabini.

Ramo Čardaković, rođak od ubijenih Džemala i Midhata potvrdio je da su njih dvojica bili braća.

- Jesu. Midhat je bio '75. godište, a Džemo je '77. godište - kazao je Ramo Čardaković.

Dodao je da je za tragediju koja je zadesila Džemala saznao putem drugog rođaka koji takođe živi u SAD.

- Živeo je u Mančesteru. Imamo tamo još rođaka. Nazvali su nas kad se to desilo, prekjuče. To je bilo u subotu oko pola četiri po njihovom vremenu. Ja sam to saznao oko 11 sati uveče - kazao je za portal "Avaza" Ramo Čardaković.

Dodao je da u Han Pijesku žive roditelji od stradalog Džemala.

