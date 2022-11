PREVIRANJA U SDS: Šarović podneo ostavku, stranku do unutarstranačkih izbora vodi Milan Miličević

Predsednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović danas je potvrdio svoju ostavku i sva ovlaštenja preneo na predsednika GO Milana Miličevića.

Šarović je ostavku potvrdio na sednici Glavnog odbora (GO) stranke održanoj u Bijeljini, a na takav potez odlučio se zbog loših rezultata SDS-a na oktobarskim opštim izborima.

Miličević će rukovoditi strankom do izbora novog lidera SDS-a na unutarstranačkim izborima.

Miličević je izjavio da je njegova prava obaveza da GO veoma brzo predloži tim koji bi bio vršilac dužnosti Predsedništva SDS-a.

"To će biti tim koji će voditi stranku do okončanja unutarstranačkih izbora, na kojima će biti birani svi, od mesnih odbra, pa do predsednika SDS", kazao je on.

Miličević je naglasio da je politički stav SDS jasan i da ta stranka nema nameru da na bilo koji način bude "saradnici režima protiv kojeg se borio".

"To je naš stav. Da bi borba protiv režima bila kvalitetna i dobra, a u cilju bolje pozicije Republike Srpske i standarda ljudi koji u njoj žive u tom smislu trebamo i modernizovati način rada strankom, jer se dosadašnji način pokazao neefikasnim", istakao je on.

Mirko Šarović je kazao da je kao predsednik stranke u skladu sa Statutom SDS, preneo svoja predsednička ovlaštenja na Milana Miličevića.

On je istakao da je važno da su sve odluke na današnjoj sednici GO bile jednoglasne.

Kurir.rs/Beta