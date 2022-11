TUKLI GA METALNIM KLJUČEM: Trojica pijanih mladića krvnički pretukli 50-godišnjeg oficira, jedan od nasilnika UGRIZAO KONOBARICU

U tuči koja se jutros dogodila u banjalučkom naselju Starčevica teško je povređena jedna osoba. Prema rečima svedoka povređenom su povrede nanete pajserom.

„Napali su čoveka iz čista mira. Njih trojica su sedila u lokalu i onda je došao taj čovek koga su napali. Tukli su ga pajserom, izvalili su vrata, na kraju su ga ugurali i u toalet i tukli do nesvesti“, ispričala je šokirana konobarica u lokalu “Pi” u kojem se dogodio napad.

Dodala je da je pokušala sprečiti tuču i oduzeti od napadača pajser, ali je jedan od nasilnika ugrizao za ruku i odgurnuo.

Povređeni Banjalučanin je u teškom zdravstvenom stanju vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske.

Stanari obližnje zgrade ispričali su da se radi o inače mirnom lokalu.

„Videla sam jutros policiju i vozilo Hitne pomoći kako odvozi nekog čoveka. Policija je celi lokal opasala žutom trakom“, ispričala je stanarka dodavši kako se radi o inače mirnom lokalu.

Pretučen 50-godišnji oficir

Pedesetogodišnji oficir, zaposlen u kasarni Kozara, brutalno je premlaćen jutros u banjalučkom kafiću "Pi", kada su ga napala trojica muškaraca.

Kako dodaju izvori, napadači su ga tukli čak i dok je brisao vlastitu krv u toaletu.

– Tukli su ga metalnim ključem. Izgubio je svijest – kažu izvori.

Napadnuti muškarac u kritičnim momentima sedeo za stolom sa konobaricom i njenom koleginicom, dok su za susednim stolom bila trojica mladića, koji su, sudeći po priči očevidaca, nastavili piti nakon noćnog provoda.

Ilustracija foto: Shutterstock

– Bilo je to oko 10 sati. Njih trojica su bili vidno pijani. To smo shvatili i pre nego što su seli. Dvojica su se posvađala ispred obližnje pekare – ističu izvori.

U jednom momentu je, prema rečima sagovornika, pedesetogodišnjak uzeo truleks krpu kako bi obrisao sto.

– Potom mu je jedan o momaka dobacio: “Pedantnije to”. Na šta je on odgovorio: “Hvala”. Zatim mu ovaj govori: “Šta ti meni hvala?!” te ga napadaju. Nastao je opšti metež. Onaj metalni ključ za odvrtanje šrafova je imao jedan od napadača. Tukli su ga prvo u kafiću, a kada je on otišao u WC kako bi obrisao krv, nastavili su ga tući i tamo. U jednom momentu on je izgubio i svest – ističu izvori te dodaju da je reč o veoma mirnom kafiću, gde nikada ranije nije bilo incidenata.

Kako dodaju, konobarica je pokušala da smiri situaciju, ali joj to, uz sve njene napore, nije pošlo za rukom.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su da su njihovi pripadnici identifikovali i uhapsili M.T. (24) N.K. (34) i M.P. (28), svi iz Banjaluke, a osumnjičeni su za nanošenje povreda.

– Nadležnoj policijskoj stanici, jutros oko 10.15, prijavljeno je da su u ugostiteljskom objektu u Banjaluci, tri nepoznata muškarca, nakon verbalne rasprave, fizički napala četvrtog. Njemu je ukazana lekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske – rekli su iz policije.

Svi uhapšeni su alkotestirani i utvrđeno je da su bili pijani.

– Kod M.T. je utvrđeno 1,85 g/kg, kod N.K. 1,89 g/kg i kod M.P. 1,94 g/kg alkohola u organizmu – rekli su iz Policijske uprave Banjaluka.

(Kurir.rs/Srpska info)