AMERIKANCI SU BILI SPREMNI DA PODRŽAVAJU DODIKA 50 GODINA? Stručnjaci obrazložili plan za nezavisnost Republike Srpske!

Pre nedelju dana obeležena je 27. godišnjica Dejtonskog sporazuma.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je tada otkrio da su Sjedinjene američke države imale, izmedju ostalog i plan za nezavisnost Republike Srpske. On je naveo da su SAD imale dva plana- jedan koji je prerastao u Dejtonski sporazum, i drugi koji je de fakto podrazumevao nezavisnost Republike Srpske.

Gosti u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji bili su Dragan Petrović, Institut za međunarodnu politiku i Andrej Mlakar, novinar Kurira.

Petrović se osvrnuo na sporazum između Hrvata i muslimana, kao i to da je taj rat Srbima doprineo štetu.

foto: Kurir televizija

- Amerikanci su u prvoj fazi, za razliku od Nemačke, bili manje angažovani u jugoslovenskoj krizi, naročito kada je bio rat u Hrvatskoj. Međutim sa Klintonom, oni su počeli sve više da naginju ka muslimanima. Oni su glavni pokrovitelji sporazuma 1994. godine između Hrvata i muslimana koji je sklopljen. Kada je bio rat između Hrvata i muslimana, lanac vesti o navodnim masovnim silovanjima sa srpske strane nad muslimankama i navodnim koncetracionim logorima ozbiljno je zatalasala zapadno-evropsku javnost na našu štetu. U Lisabonu, u martu 1992. godine, na ivici dogovora o paketu sporazuma o razgraničenju, kojim je bila kantonizirana nezavisna BiH, Alija Izetbegović je potpisao, ali na nagovor američkih diplomata povukao potez. To je paralelno sa jednostranom odlukom Nemačke da 6. aprila prizna nezavisnu BiH i tako ubrzala zaplete koji su doveli do sukoba - rekao je Petrović.

Mlakar je komentarisao uticaj Bergera, kao i tvorce Dejtonskog sporazuma.

foto: Kurir televizija

- Berger nije imao toliki uticaj kao što se misli. On jeste bio savetnik za nacionalnu bezbednost, ali mi na Balkanu volimo da mu pripisujemo nadljuske osobine. U svakom slučaju, arhitekta Dejtonskog sporazuma nije bio ni Ričard Holbruk, već je bio jedan pokojni diplomata Robert Frejžer, koji je poginuo na Igmanu kada se francuskog oklopno vozilo prevrnulo. Frejžer je stvorio viziju Dejtonskog sporazuma. On je stvorio Dejton, a nasledio ga je Holbruk i sadašnji ambasador SAD u Beogradu, Kristofer Hil. Mnogi zaboravljaju da je Hil bio jedan od saradnika na Dejtonskom sporazumu, kasnije ga mi znamo iz priče o Rambujeu - započeo je Mlakar, pa dodao:

- Ta priča da će Amerikanci dati nezavisnost republici Srpskoj je više polu glasina. Milorad Dodik kada je došao na vlast 1998. godine, jedan američki diplomata je rekao da su spremni da ga podržavaju narednih 50 godina. Doduše, to je samo izjava, to ni Dodik nikad nije tvrdio i sam se zaprepastio kada je to video. Naravno, politika je otišla u drugu sferu, to je veština nemogućeg, tako da je i Dodik otišao u potpuno drugu stranu.

Kurir.rs