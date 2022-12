SABORNA CRKVA U MOSTARU PONOVO NA METI VANDALA: Hram opljačkan već 10 puta, sada pokidani kablovi za struju, da se ne čuju zvona

U Mostaru je prošle noći opljačkana i devastirana pravoslavna crkva Svete Trojice, izjavio je starešina crkve Duško Kojić.

Kojić je istakao da strahuje za svoju, kao i bezbednost pravoslavne zajednice u Mostaru, prenele su banjalučke Nezavisne novine.

„Pokidani su svi kablovi koji dovode struju u Sabornu crkvu, koji omogućavaju rad zvonika, osvetljenja i sata. Pitam se da li je ovo poruka da neko ne želi da svetli Saborna crkva, da se ne čuju zvona“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, tokom ove godine Saborna crkva je opljačkana deset puta, a pre izvesnog vremana je opčljačkan i njegov stan.

„Nismo to objavljivali u javnosti iz uverenja da to nisu bili napadi na crkvu, već da je to delo lopova. Danas se ne osećam bezbedno u Mostaru. Da li radovi na crkvi ovako dugo traju zato što postoji želja da se ova crkva ne obnovi“, kazao je crkveni starešina Duško Kojić.

On je dodao da policija pokušava da uradi što je u njenoj nadležnosti i da je do sada nekoliko puta uhvatila počinioce.

„Do sada smo ovo shvatali kao pljačke pojedinaca, ali kada je crkva ovoliko uništena da više ne može da svetli i da zvone zvona, da satovi ne rade – pitam se koji su motivi svega ovoga“, rekao je Kojić.

Saborna crkva u Mostaru sagrađena je 1873. godine i bila je jedna od najvećih crkava na Balkanu, a potpuno je srušena 1992. godine, na početku rata u BiH.

Obnova crkve počela je 2009. godine, ali još nije u potpunosti završena.

(Kurir.rs/Beta)