OGLASILI SE ORGANIZATORI TURNIRA NAKON INCIDENTA U ILIDŽI: Huligani NAPALI srpsku decu, misleći da napadaju navijače Crvene Zvezde

Proteklog vikenda, u Sarajevu je održan 15. po redu „Šampion Junior Kup“, Internacionalni turnir za decu u malom fudbalu koji je okupio učesnike iz devet različitih zemalja.

Kako su naveli organizatori na 15. "Šampion Junior Kupu", učestvovale su ekipe iz devet zemalja, a okupilo se preko 6500 registrovanih gostiju, što pokazuje da se radi najznačanijem turniru za decu u regionu i jednom od najmasovnijih turnira ovog tipa u Evropi.

- Kao organizatori jedne ovakve tradicionalne manifestacije, možemo pre svega istaći da smo ponosni na činjenicu da je zahvaljujući našem turniru glavni grad naše zemlje tokom vikenda posetilo nekoliko hiljada učesnika. Od sportskih radnika, dece i njihovih roditelja, svi su imali priliku uživati tokom vikenda u Sarajevu. O pozitivnom uticaju našeg turnira na turizam i privredu glavnog grada naše zemlje nećemo pisati. Dovoljne su nam podrška i zahvalnost velikog broja ugostitelja, hotelijera, turističkih radnika ali i običnih ljudi. Želimo istaći da kao organizatori nismo aplicirali za dodelu bilo kakvih grantova, nismo imali nikakvu finansijsku podršku lokalnih, gradskih ili kantonalnih vlasti, niti smo istu tražili, iako je samaorganizacija ovog turnira od velikog značaja za turizam Kantona Sarajevo. Potrudili smo se da sami sprovedemo u delo ono što najbolje znamo raditi – druženje kroz sport i zabavu - ističu organizatori i dodaju:

- Organizacija jednog ovako velikog turnira nje ni malo jednostavna i zahteva velika odricanja organizatora i svih uključenih kako bi sve proteklo u najboljem redu. Drago nam je što je na prvom mestu pobedio sport! Kao organizatori turnira još uviek sumiramo utiske i pozitivne reakcije od većine učesnika koji su već sad najavili i potvrdili svoje učešće na „Šampion Junior Kupu“ i naredne godine. Hiljade nasmejanih lica, stotine odigranih utakmica, odlična druženja, zabavni sadržaj i sklopljena nova prijateljstva, dovoljan su dokaz da smo kao organizatori uspeli u svojoj namjeri – biti ujedinjeni kroz sport.

1 / 3

Osuđujemo neodgovorne postupke pojedinaca

- Ovim putem ističemo žaljenje i razočarenje što su ove godine u javnosti u prvi plan istaknuti neodgovorni postupci grupe huligana i pojedinaca umesto druženja i lepe sportske priče koja je poslana iz Sarajeva i BiH. Kao organizatori, nismo se želeli oglašavati tokom trajanja samog tunira, ali prema javnosti imamo obavezu pojasniti određena dešavanja. Naime, kako se moglo pročitati u medijima u BiH i regionu, na turniru je došlo do incidenta kada su deca, odnosno učesnici jedne od ekipa uvredljivo skandirali „Ubij Srbina“ nakon čega su napadnuti predstavnici F.K. Zvezdara iz Beograda. Pre svega želimo istaći da se radi o dva potpuno odvojena događaja.

- Naime, na jednoj od utakmica između škole fudbala iz Splita i škole fudbala iz Srbije, došlo je do uvredljivog skandiranja od strane dečaka koji su bili na klupi splitskog kluba. Kao organizator ovim osuđujemo takve vrste skandiranja kojima ni na koji način nije mesto na sportskim ili bilo kojim događajima i želimo verovati da su ti dečaci naučili lekciju te da slične ispade neće ponavljati u budućnosti. Takođe, želimo istaći i pohvaliti ekspresnu reakciju trenera i osoblja ekipe iz Splita koje je brzo zaustavilo takva skandiranja te sa rečima osude uticalo na polaznike svoje škole fudbala. Upravo iz tog razloga ne želimo isticati o kojoj se školi fudbala radi, jer smo iz Splita imali nekoliko različitih klubova, a brza i profesionalna reakcija trenera je razlog zbog čega ne želimo etiketirati kompletan klub. Drugi događaj u kome su fizički napadnuti pojedini roditelji i predstavnici F.K. Zvezdara iz Beograda od strane nekoliko huligana koji su upali u hotel posebno osuđujemo i ovim putem se zahvaljujemo MUP-u Kantona Sarajevo na brzoj i profesionalnoj reakciji. Drago nam je da su pripadnici MUP-a u kratkom vremenu identificirali napadače i lišili ih slobode. Iskreno se nadamo i verujemo da će pravosudne institucije ozbiljno pristupiti ovom slučaju i kazniti aktere nemilih događaja.

Kako tvrde organizatori, određena grupa huligana pokušala je otuđiti zastavu F.K. Zvezdara koja je bila istaknuta u dvorani gde su nastupali dečaci iz pomenute škole fudbalapa je ista bila lako uočljiva velikom broju učesnika ali i ostalih gledalaca u dvorani.

Prema saznanjima organizatora, zastava FK Zvezdara je huligane zbog sličnog naziva kluba, boja ali i ćiriličnog pisma podsetila na zastave beogradskog kluba sa Marakane.

- Naravno, to ni u kom slučaju nije niti opravdanje niti razlog za bilo kakav huliganski ekces, pogotovo ne na dečijem turniru. Kada je grupa huligana pokušala otuđiti navedenu zastavu, grupa roditelja je hrabro stala u njenu odbranu ne dozvolivši huliganima da istu odnesu nakon čega je došlo do međusobnog koškanja i napada na roditelje djece iz F.K. Zvezdara. Takođe, ovim putem demantujemo da je došlo i do upotrebe suzavca kako je navedeno u određenim medijima. Prilikom međusobnog guranja, jedan od roditelja je u samoodbrani upotrebio peper sprej za samoodbranu. Ovo su saznanja do kojih smo došli kao organizatori turnira, ali kompletnu istragu o navedenom slučaju prepuštamo nadležnim organima i verujemo da će doći do pravih saznanja na osnovu čega će neodgovorni pojedinci biti kažnjeni u skladu sa zakonom.

Organizatori su najoštrije osudili politizovanje kompletnog slučaja.

- Nemili događaj koji je pokušao baciti ljagu na ceo turnir, određene političke opcije i struje su nažalost pokušale iskoristiti u svoju korist i na osnovu toga prikupiti jeftine političke poene ali i uneti dozu nesigurnosti stvarajući osećaje panike i straha. I dok se jedni zgražaju količinom podrške koja je pružena napadnutim roditeljima, drugi pokušavaju nametnuti priču da Sarajevo nije sigurno za pripadnike određenog naroda. Ovakvim pričamaik zlonamjernim insinuacijama ovde nikako ne sme biti mjesta, tim prije jer smo zajedno sa preko 6500 učesnika poslali univerzalnu poruku ljubavi i zajedništva koju zajedno šaljemo već dugih 15 godina,zajedno sa učesnicima iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i brojnih drugih zemalja. Možemo reći kako smo ponosni na različitosti koje nas spajaju, na desetine različitih nacija svih učesnika koji su sklopili nova prijateljstva.

Kurir.rs