UPOZNAJTE DEDA MUSTAFU KOJI PO KUĆI NOSI ŽENINE HALJINE! Ne razume žensko koje nosi "pantale" jer je njemu u haljini komotnije

"SVE NAM JE TO AMERIKA DONELA"

BUSOVAČA - Pričljivi i simpatični deda Mustafa, kog od milja u kraju zovu Bošnjo, ima 72 godine, uživa u penziji i svojoj stolarskoj radionici u avliji od koje ponešto i zaradi.

Pravi stolice, uramljuje slike, i vozi bicikl kojim se sjuri ženi po lekove. Reč je o zanimljivom čoveku koji živi u Busovači i za današnje vreme ima više nego interesantne stavove.

Kao pravi starinski čovek, čvrsto veruje da za ženu nisu pantalone odnosno "pantale" kako on kaže.

Dodaje i da ne razume žene koje ih nose jer je mnogo udobnije i komotnije u haljinama! A kako on to zna? Pa tako što ih i sam nosi po kući - i to ženine?!

foto: Youtube Printscreen

- Kad sam ovu oženio, uzeo sam joj čini mi se 50 haljina, kredit u banci digao, uzeo i prstenje, ogrlice... pa kad se nadžiža milina - kaže Musto.

On kaže da su žene u pantalama šejtanska posla i da je sve to nama donela Amerika.

foto: Youtube Printscreen

- Žena stara 50 godina, navlači one pantale, pa šta joj se ima vidjet u onakim pantalama... Nije lakše u njima hodat, to je šejtan, bolan, pogan... Pa ja muško, a nekad sa svojom ženom obučem haljinu... Ja u haljini stalno, pa ljepše je bolan?!, kaže Mustafa dodajući da voli haljine jer su udobnije i komotnije.

Seća se i kako je služio JNA gde mu je bilo baš fino a bio je abehajac - ABH.

Kurir.rs/Youtube Anes Durmo